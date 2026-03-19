Mondiali di atletica indoor 2026: il programma degli azzurri a Torun dal 20 al 22 marzo
A Torun in Polonia si effettuano i Mondiali di atletica indoor 2026, che si disputano dal 20 al 22 marzo. L'Italia ha in gara 26 atleti, una decina di loro spera di ottenere una medaglia. L'atletica italiana vive forse il momento migliore della sua storia ed ha tante possibilità di vincere con una serie di atleti. Tra questi i più attesi sono Mattia Furlani, campione del mondo nel salto in lungo, Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri che farà i 3.000, ma anche Andy Diaz, Larissa Iapichino e Zaynab Dosso. Al via c'è anche la sedicenne Kelly Doualla, la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor. L'evento sarà trasmesso in diretta TV da Sky e da RaiSport. Streaming con RaiPlay, NOW e Sky Go.
Le gare degli azzurri in Polonia
Venerdì 20 marzo
10:05 Eptathlon, 60 metri (DESTER)
10:20 60 metri (maschile), batterie: (CICCARELLI, RANDAZZO)
10:53 Eptathlon, salto in lungo (DESTER)
11:08 400 metri (femminile), batterie (BONORA)
11:39 Salto in alto (femminile), finale
12:01 400 metri (maschile), batterie
12:51 800 metri (femminile), batterie (COIRO, PELLICORO)
12:57 Eptathlon, getto del peso (DESTER)
13:26 800 metri (maschile), batterie
18:10 Getto del peso (femminile), finale
18:16 Eptathlon, salto in alto (DESTER)
18:22 1500 metri (femminile), batterie (CAVALLI, ZENONI)
18:54 1500 metri (maschile), batterie (ARESE, RIVA)
19:35 Salto triplo (maschile), finale (DALLA VALLE, DIAZ)
19:42 400 metri (femminile), semifinali (eventuale BONORA)
20:16 60 metri (maschile), semifinali (eventuale CICCARELLI, RANDAZZO)
20:44 400 metri (maschile), semifinali
21:22 60 metri (maschile), finale (eventuale CICCARELLI, RANDAZZO)
Sabato 21 marzo
10:05 Eptathlon, 60 ostacoli (DESTER)
10:20 60 ostacoli (maschile), batterie (MULAS, SIMONELLI)
11:05 60 metri (femminile), batterie (DOSSO, DOUALLA)
11:10 Eptathlon, salto con l’asta (DESTER)
12:00 4×400 metri (mista), finale
12:15 Salto in alto (maschile), finale (FALOCCHI)
12:22 800 metri (femminile), semifinali (eventuale COIRO, PELLICORO)
13:08 800 metri (maschile), semifinali
18:25 Salto con l’asta (maschile), finale
18:34 400 metri (maschile), finale
18:52 Eptathlon, 1000 metri (DESTER)
19:04 3000 metri (femminile), finale (BATTOCLETTI, MAJORI)
19:22 3000 metri (maschile), finale
19:38 Salto triplo (femminile), finale
19:48 60 ostacoli (maschile), semifinali (eventuale MULAS, SIMONELLI)
20:14 60 metri (femminile), semifinali (eventuale DOSSO, DOUALLA)
20:40 400 metri (femminile), finale (eventuale BONORA)
21:02 60 ostacoli (maschile), finale (eventuale MULAS, SIMONELLI)
21:20 60 metri (femminile), finale (eventuale DOSSO, DOUALLA)
Domenica 22 marzo
10:05 Pentathlon, 60 ostacoli (GEREVINI)
10:20 Salto in lungo (femminile), finale (IAPICHINO)
10:43 Pentathlon, salto in alto (GEREVINI)
10:48 4×400 metri (maschile), batterie
11:30 Getto del peso (maschile), finale (FABBRI, PONZIO)
12:05 4×400 metri (femminile), batterie
12:55 60 ostacoli (femminile), batterie (DI LAZZARO, CARMASSI)
13:21 Pentathlon, getto del peso (GEREVINI)
17:40 Pentathlon, salto in lungo (GEREVINI)
17:55 Salto con l’asta (femminile), finale
18:38 1500 metri (maschile), finale (eventuale ARESE, RIVA)
18:52 60 ostacoli (femminile), semifinali (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)
19:12 Salto in lungo (maschile), finale (FURLANI)
19:22 1500 metri (femminile), finale (eventuale CAVALLI, ZENONI)
19:38 800 metri (maschile), finale
19:53 800 metri (femminile), finale (eventuale COIRO, PELLICORO)
20:03 Pentathlon, 800 metri (GEREVINI)
20:13 60 ostacoli (femminile), finale (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)
20:26 4×400 metri (maschile), finale
20:47 4×400 metri (femminile), finale