Mondiali di atletica indoor 2026: il programma degli azzurri a Torun dal 20 al 22 marzo

Dal 20 al 22 marzo in Polonia si disputano i Mondiali indoor di atletica leggera. L’Italia ha 26 atleti iscritti, mai così tanti. Le stelle sono Mattia Furlani e Nadia Battocletti.

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A Torun in Polonia si effettuano i Mondiali di atletica indoor 2026, che si disputano dal 20 al 22 marzo. L'Italia ha in gara 26 atleti, una decina di loro spera di ottenere una medaglia. L'atletica italiana vive forse il momento migliore della sua storia ed ha tante possibilità di vincere con una serie di atleti. Tra questi i più attesi sono Mattia Furlani, campione del mondo nel salto in lungo, Nadia Battocletti, argento olimpico e mondiale nei 10.000 metri che farà i 3.000, ma anche Andy Diaz, Larissa Iapichino e Zaynab Dosso. Al via c'è anche la sedicenne Kelly Doualla, la più giovane atleta italiana di sempre convocata per un Mondiale indoor. L'evento sarà trasmesso in diretta TV da Sky e da RaiSport. Streaming con RaiPlay, NOW e Sky Go.

Le gare degli azzurri in Polonia

Venerdì 20 marzo

10:05 Eptathlon, 60 metri (DESTER)

10:20 60 metri (maschile), batterie: (CICCARELLI, RANDAZZO)

10:53 Eptathlon, salto in lungo (DESTER)

11:08 400 metri (femminile), batterie (BONORA)

11:39 Salto in alto (femminile), finale

12:01 400 metri (maschile), batterie

12:51 800 metri (femminile), batterie (COIRO, PELLICORO)

12:57 Eptathlon, getto del peso (DESTER)

13:26 800 metri (maschile), batterie

18:10 Getto del peso (femminile), finale

18:16 Eptathlon, salto in alto (DESTER)

18:22 1500 metri (femminile), batterie (CAVALLI, ZENONI)

18:54 1500 metri (maschile), batterie (ARESE, RIVA)

19:35 Salto triplo (maschile), finale (DALLA VALLE, DIAZ)

19:42 400 metri (femminile), semifinali (eventuale BONORA)

20:16 60 metri (maschile), semifinali (eventuale CICCARELLI, RANDAZZO)

20:44 400 metri (maschile), semifinali

21:22 60 metri (maschile), finale (eventuale CICCARELLI, RANDAZZO)

Sabato 21 marzo

10:05 Eptathlon, 60 ostacoli (DESTER)

10:20 60 ostacoli (maschile), batterie (MULAS, SIMONELLI)

11:05 60 metri (femminile), batterie (DOSSO, DOUALLA)

11:10 Eptathlon, salto con l’asta (DESTER)

12:00 4×400 metri (mista), finale

12:15 Salto in alto (maschile), finale (FALOCCHI)

12:22 800 metri (femminile), semifinali (eventuale COIRO, PELLICORO)

13:08 800 metri (maschile), semifinali

18:25 Salto con l’asta (maschile), finale

18:34 400 metri (maschile), finale

18:52 Eptathlon, 1000 metri (DESTER)

19:04 3000 metri (femminile), finale (BATTOCLETTI, MAJORI)

19:22 3000 metri (maschile), finale

19:38 Salto triplo (femminile), finale

19:48 60 ostacoli (maschile), semifinali (eventuale MULAS, SIMONELLI)

20:14 60 metri (femminile), semifinali (eventuale DOSSO, DOUALLA)

20:40 400 metri (femminile), finale (eventuale BONORA)

21:02 60 ostacoli (maschile), finale (eventuale MULAS, SIMONELLI)

21:20 60 metri (femminile), finale (eventuale DOSSO, DOUALLA)

Domenica 22 marzo

10:05 Pentathlon, 60 ostacoli (GEREVINI)

10:20 Salto in lungo (femminile), finale (IAPICHINO)

10:43 Pentathlon, salto in alto (GEREVINI)

10:48 4×400 metri (maschile), batterie

11:30 Getto del peso (maschile), finale (FABBRI, PONZIO)

12:05 4×400 metri (femminile), batterie

12:55 60 ostacoli (femminile), batterie (DI LAZZARO, CARMASSI)

13:21 Pentathlon, getto del peso (GEREVINI)

17:40 Pentathlon, salto in lungo (GEREVINI)

17:55 Salto con l’asta (femminile), finale

18:38 1500 metri (maschile), finale (eventuale ARESE, RIVA)

18:52 60 ostacoli (femminile), semifinali (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)

19:12 Salto in lungo (maschile), finale (FURLANI)

19:22 1500 metri (femminile), finale (eventuale CAVALLI, ZENONI)

19:38 800 metri (maschile), finale

19:53 800 metri (femminile), finale (eventuale COIRO, PELLICORO)

20:03 Pentathlon, 800 metri (GEREVINI)

20:13 60 ostacoli (femminile), finale (eventuale DI LAZZARO, CARMASSI)

20:26 4×400 metri (maschile), finale

20:47 4×400 metri (femminile), finale