Decreto carburanti: lo sconto alla pompa arriva, ma a pagarne il prezzo è anche la sanità pubblica

Il decreto carburanti, approvato dal governo e in vigore dal 19 marzo, riduce temporaneamente le accise su benzina, diesel e Gpl, abbassando i prezzi alla pompa. Il costo dell’intervento, superiore a 500 milioni di euro, viene però finanziato anche con tagli ai ministeri, compresi oltre 86 milioni destinati alla sanità.

Quando il prezzo dei carburanti aumenta rapidamente, l'effetto non si ferma al distributore, si trasmette lungo tutta la filiera economica, dal trasporto delle merci ai costi delle imprese, fino ai prezzi finali pagati dai consumatori. È dentro questa dinamica che si colloca il decreto approvato dal governo e in vigore dal 19 marzo, che interviene riducendo temporaneamente le accise su benzina, gasolio e Gpl per contenere l’impatto dei rincari legati alla crisi energetica internazionale.

La misura principale è lineare nella sua formulazione: 25 centesimi in meno al litro su benzina e diesel, 12 centesimi al chilo sul Gpl. Essendo una riduzione fiscale, il taglio si riflette anche sull'Iva, con un effetto complessivo che può superare i 30 centesimi al litro. Tradotto in termini concreti, significa che un pieno può costare circa 15 euro in meno. Ma il funzionamento reale del provvedimento, e soprattutto il suo impatto complessivo, richiedono di guardare oltre questo dato immediato.

Prezzi in calo, ma non per tutti

Intanto, il passaggio dalla norma al prezzo effettivo non è automatico. Le accise rappresentano solo una parte del prezzo finale, che dipende anche dalle politiche commerciali delle compagnie petrolifere e dei singoli gestori. Nei primi giorni di applicazione, infatti, il calo non si è distribuito in modo uniforme. Secondo i dati del Ministero delle Imprese, circa l'87% degli impianti ha adeguato i listini al ribasso, recependo la riduzione fiscale. Resta però una quota significativa, intorno al 13%, che invece non ha applicato il taglio, mentre in circa il 4,5% dei casi i prezzi sono addirittura aumentati. Questo scarto tra misura prevista e applicazione concreta ha attivato il sistema di controlli previsto dal decreto: il Garante per la sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto "Mister Prezzi", segnala le anomalie alla Guardia di Finanza, con possibili verifiche, sanzioni e, nei casi più rilevanti, il coinvolgimento dell'Antitrust e dell'autorità giudiziaria.

Una misura temporanea

Un altro elemento centrale del provvedimento è la sua natura temporanea. Il taglio delle accise è infatti previsto per venti giorni, il che significa che non modifica in modo strutturale il sistema fiscale dei carburanti, ma introduce, se mai, una riduzione limitata nel tempo. Questa scelta implica che, se le condizioni che hanno spinto i prezzi verso l'alto dovessero persistere, sarà necessario un nuovo intervento per mantenere lo stesso livello di riduzione. In altre parole, l'effetto è immediato ma destinato a esaurirsi, a meno che non vengano trovate nuove risorse (e tagli) per prolungarlo.

Quanto costa l'intervento e come viene finanziato: i tagli alla sanità

Ridurre le accise significa poi rinunciare a una quota di entrate fiscali. Il decreto mobilita complessivamente oltre 500 milioni di euro: circa 417 milioni per il taglio delle accise, 100 milioni per il credito d'imposta destinato all'autotrasporto e 10 milioni per il settore della pesca. Il punto centrale, però, non è solo l'ammontare delle risorse, ma il modo in cui vengono reperite. Il decreto non introduce infatti nuove entrate né ricorre a scostamenti di bilancio, ma si basa su una redistribuzione interna delle risorse già previste, attraverso riduzioni lineari della spesa dei ministeri. È in questo passaggio tecnico che emerge il dato più rilevante.

DECRETO–LEGGE 18 marzo 2026, n. 33

Tra i ministeri coinvolti, il terzo taglio più consistente riguarda il Ministero della Salute, con una riduzione superiore a 86 milioni di euro. Una cifra che si colloca subito dopo quelle previste per Economia e Infrastrutture e che supera i tagli applicati ad altri dicasteri come Interno, Istruzione o Ambiente. In termini concreti, questo significa che una parte delle risorse destinate al funzionamento del sistema sanitario pubblico viene riallocata per finanziare una misura temporanea sui carburanti. Non si tratta di un intervento su singole voci esplicitate nel dettaglio pubblico del decreto, ma di una riduzione complessiva delle dotazioni, che dovrà poi tradursi in aggiustamenti interni alla spesa sanitaria. Il meccanismo è quello tipico dei tagli lineari: si interviene sulle disponibilità complessive dei ministeri senza indicare puntualmente quali capitoli verranno compressi. Ma è proprio questo aspetto che apre una questione di fondo, perché la copertura di una misura emergenziale e limitata nel tempo (venti giorni) viene assicurata attraverso risorse che incidono su un settore strutturale della spesa pubblica.

Due livelli della stessa misura

È proprio alla luce di questo meccanismo di finanziamento che il decreto mostra in modo più chiaro la sua struttura. La riduzione delle accise non è un intervento "neutro", ma piuttosto una misura che agisce contemporaneamente su due piani distinti e collegati tra loro. Da un lato, interviene direttamente sul prezzo finale, producendo un effetto immediato e visibile per i consumatori: il costo del carburante diminuisce e il beneficio si trasferisce, almeno in parte, su famiglie e imprese. Dall'altro lato, però, quello stesso beneficio viene compensato attraverso una riallocazione della spesa pubblica, che, come emerge dalle tabelle del decreto, coinvolge anche capitoli rilevanti come appunto quello della sanità.

Il risultato è un equilibrio che funziona nel breve periodo: il prezzo alla pompa scende, certo, ma il costo dell'operazione viene assorbito dal bilancio dello Stato. Questo equilibrio si regge su una compensazione interna, in cui la riduzione delle entrate fiscali trova copertura in minori risorse destinate ad altri ambiti. In questo senso, lo sconto sui carburanti e i tagli di spesa non sono due elementi separati, ma le due facce della stessa misura.

Il contesto economico

È a partire da questo equilibrio, costruito nel breve periodo tra minori entrate e tagli di spesa, che si apre una questione più ampia legata al funzionamento dei mercati energetici. Quando i prezzi aumentano per ragioni che dipendono dalla scarsità dell'offerta o da tensioni internazionali, una riduzione fiscale può attenuare l'impatto sui consumatori, ma non interviene sulle cause che hanno generato l'aumento.

Non solo, trattandosi di una misura generalizzata, il beneficio si distribuisce a tutti i consumatori, indipendentemente dal reddito, mentre il costo viene sostenuto attraverso la finanza pubblica. Un aspetto importante riguarda la sostenibilità della misura nel tempo. Esperienze recenti mostrano che interventi simili, se prolungati, diventano molto costosi: nel 2022, con Mario Draghi, in Italia furono adottate misure analoghe che rimasero in vigore per diversi mesi, con un impatto finanziario elevato, sostenuto anche grazie a condizioni di bilancio più favorevoli rispetto a oggi. Nel caso attuale, invece, come anticipato, la riduzione è limitata a venti giorni ed è finanziata attraverso tagli di spesa, il che restringe i margini di manovra. Se i prezzi dei carburanti dovessero rimanere elevati anche nelle prossime settimane, si riproporrebbe lo stesso nodo: reperire nuove risorse per prolungare la misura oppure lasciare che i prezzi tornino a riflettere integralmente le dinamiche di mercato, con effetti diretti su famiglie e imprese.