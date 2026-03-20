Andy Diaz è straordinario: vince ancora l’oro ai Mondiali di Atletica indoor nel salto triplo

Andy Diaz ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Atletica di Torun, in Polonia. L'italiano si è ripetuto, dopo aver vinto il titolo già un anno fa. Sul podio il giamaicano Scott e l'algerino Triki. Settimo posto per Dallavalle. Per l'Italia è la prima medaglia nei Campionati che sono iniziati proprio oggi. L'azzurro va così ad arricchire ulteriormente il suo palmares, che include anche il bronzo ai Giochi di Parigi. Un risultato di altissimo livello, che a un sapore dolce e uno spessore elevato se si considera che solo un italiano era riuscito a vincere due titoli Mondiali indoor, il mitico Gennaro Di Napoli, che si impose nei 3000 metri nel 1993 e nel 1995.

Andy Diaz fa il bis ai Mondiali indoor

Vincere non è mai facile, confermarsi è ancora più difficile. Dopo l'oro vinto a Nanchino nel 2025, Andy Diaz Hernandez si è confermato realizzando la miglior prestazione del 2026, con un favoloso 17.47 al primo salto ha piegato il giamaicano Scott (17.33) e l'algerino Triki (17.30) che lo accompagnano sul podio. Settimo l'altro italiano Dallavalle.

Italia già seconda nel medagliere di Torun 2026

Diaz è il primo italiano a vincere una medaglia in questa edizione dei Mondiali indoor. Al momento sono stati assegnati quattro titoli. L'Italia ha vinto un oro, così come l'Ucraina. Al comando ci sono gli Stati Uniti con due ori. Sono nove le nazioni che hanno ottenuto una medaglia in questa prima giornata di gare.

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Chi è Andy Diaz, il campione del salto triplo

Diaz ha 30 anni è nato a Cuba e da qualche anno gareggia per l'Italia. A Nanchino un anno fa saltò in 17,80 metri, che gli valse anche il record italiano indoor. Diaz detiene anche quello nelle gare tradizionali, all'aperto, con 17,75 metri. A verbale ha anche un pesantissimo bronzo a Parigi 2024.