Tiziana Alla sarà la prima telecronista ai Mondiali di calcio: “Ci sono ancora tanti pregiudizi”

La Rai ha scelto di inserire nella squadra dei telecronisti per i Mondiali di calcio 2026 Tiziana Alla, giornalista che commenta le partite dell’Italia femminile di calcio ed è bordocampista della Nazionale maschile.

L'Italia i Mondiali di calcio, purtroppo, non li giocherà. Sarà così per la terza volta consecutiva. Il grande evento, ovviamente, resta. A livello televisivo gli incontri si potranno seguire su DAZN, che avrà l'esclusiva totale, e sulla Rai, che manderà in onda una partita al giorno. Dalla gara d'apertura alla finale. Le partite della Rai saranno commentate anche da Tiziana Alla, giornalista di lungo corso che sarà la prima donna ad effettuare la telecronaca di una partita di calcio maschile ai Mondiali.

Tiziana Alla telecronista Rai ai Mondiali di calcio

Dunque Tiziana Alla, che da quattro anni è bordocampista della Nazionale ed è da tempo la voce della Nazionale di calcio femminile, salirà a bordo del team dei telecronisti Rai per i Mondiali 2026. Una decisione che a suo modo è storica, essendo questa una novità assoluta, ma comunque non sorprendente considerato il percorso di Alla.

La giornalista in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ringrazia il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida: "Lo ringrazio per la fiducia" e ricorda i suoi complicati inizi: "Sono orgogliosa della Rai. Se vivessimo in un mondo normale questo non sarebbe una notizia. Ci sono ancora tanti pregiudizi. Ricordo dopo la mia prima telecronaca, un Piacenza-Juventus di Serie B del 2006, lavoravo per Rai International, ebbene arrivarono tante mail di protesta dicendo che non si poteva sentire una voce femminile sul calcio. Purtroppo ancora oggi c'è pregiudizio".

Quando Donnarumma rispose male a Tiziana Alla dopo una partita dell'Italia

Tiziana Alla, ahi lei, era passata agli onori delle cronache qualche anno fa quando dopo una sonora sconfitta con la Germania in Nations League il portiere degli azzurri Gigio Donnarumma le rispose in modo tutt'altro che gentile. Alla, sempre al Corriere, ha ricordato quell'episodio: "Prese gol dopo un errore e gli feci presente che non era la prima volta. La sua replica fu normale, avrebbe risposto stizzito anche se ci fosse stato un uomo. Non me la presi più di tanto".