DAZN trasmetterà tutte le partite dei Mondiali 2026, accordo raggiunto con la FIFA

I Mondiali 2026 si potranno seguire in parte in chiaro sulla Rai, che ha acquistato i diritti di 35 partite, e su DAZN, che ha preso i diritti di tutte e 104 le partite della Coppa del Mondo.

I Mondiali di calcio per la prima volta si potranno vedere interamente su DAZN. Dopo l'annuncio da parte della Rai, che ha acquistato i diritti in chiaro per 35 partite della Coppa del Mondo 2026 è arrivato pure quello dell'emittente streaming, che dopo il Mondiale per Club mette le mani anche sull'evento calcistico più importante in assoluto.

Tutte le partite dei Mondiali su DAZN

Dunque DAZN, come previsto, si è aggiudicata i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le 104 partite dei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Tutte le partite: dalla gara inaugurale tra Messico e Sudafrica, in programma l'11 giugno, fino alla finalissima che si terrà a New York domenica 19 luglio.

Felice il CEO di DAZN Italia, Stefano Azzi, che ha dichiarato: "Avere tutte le partite del Mondiale solo su DAZN, in Italia, rappresenta un traguardo storico. L’edizione 2026, la prima con un numero record di 48 squadre partecipanti, inaugura un’era entusiasmante per il calcio mondiale. Siamo orgogliosi di poter raccontare integralmente questo evento al pubblico italiano, continuando al contempo a investire in innovazione, qualità editoriale e contenuti premium".

L'Italia giocherà i playoff per i Mondiali 2026

Se l'Italia sarà ai Mondiali lo si scoprirà tra qualche settimana, anzi, tra circa un mese. Prima c'è la semifinale dei playoff con l'Irlanda del Nord, poi si spera la finale con Galles o Bosnia, in ogni caso fuori casa. Se l'Italia passerà sfiderà Canada, Svizzera e Qatar nel Gruppo B.

I Mondiali in chiaro sulla Rai

Le partite dell'Italia, in caso di qualificazione, saranno visibili tutte in chiaro su Rai 1. La Rai ha annunciato l'acquisto dei diritti di 35 incontri dei Mondiali 2026, in chiaro tutti gli incontri dell'Italia, ma anche le semifinali e la finale, che decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo.