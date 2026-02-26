La Rai si aggiudica 35 partite in chiaro dei Mondiali 2026: dove si vedranno tutte le gare

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi mesi dall'inizio dei Mondiali 2026, che si svolgeranno in tre Paesi del Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico) con la partecipazione per la prima volta di 48 squadre, la Rai ha annunciato di essersi aggiudicata "i diritti esclusivi di trasmissione multipiattaforma in chiaro di una selezione di 35 incontri", dopo aver partecipato al relativo bando indetto dalla FIFA per l'Italia.

I Mondiali 2026 ufficialmente sulla Rai, ma solo 35 partite. DAZN in pole per trasmetterle tutte

Per quanto riguarda le altre 69 gare (in totale sono 104), non c'è ancora un broadcaster assegnatario, ma tutto ormai lascia intendere che sarà DAZN ad aggiudicarsele. Molto probabilmente DAZN avrà il pacchetto completo per la trasmissione in streaming, quindi anche le 35 della Rai, ma non le potrà diffondere in chiaro, ovvero gratis, che è esclusiva della TV di stato.

Gianni Infantino col microfono di DAZN: l’asse con la FIFA è fortissimo

Quali partite dei Mondiali andranno in chiaro sulla Rai: anche l'Italia (se ci sarà)

La Rai trasmetterà dunque 35 partite, tra cui alcune già decise fin da ora: la gara inaugurale, le semifinali e la finale. E poi tutte le partite della Nazionale italiana, che peraltro come sappiamo deve ancora guadagnarsi sul campo la qualificazione, visto che non ci è riuscita tramite il girone eliminatorio (umiliata dalla Norvegia) e dovrà superare i due incontri del playoff di marzo, dapprima contro l'Irlanda del Nord e poi – in caso di successo – contro la vincente dell'altro match tra Galles e Bosnia.

Una scommessa cui la Rai è stata costretta, visti i tempi di assegnazione dei diritti da parte della Fifa. È chiaro che qualora l'Italia di Gattuso non ce la facesse, l'acquisto dell'ente di Stato sarebbe deprezzato, ma è un'ipotesi cui nessuno vuole pensare, visto che sarebbe la terza esclusione di fila dalla Coppa del Mondo per gli azzurri.

Gattuso e Buffon durante l’inno nazionale: l’Italia dovrà passare per i playoff per giocare i Mondiali

Sky tagliata fuori da tempo dalla corsa ai diritti

Oltre ai diritti televisivi in chiaro delle 35 partite ("almeno" 32 delle quali andranno su Rai 1), la Rai si è portata casa anche quelli radiofonici non esclusivi di tutti i match, oltre ovviamente all'abituale copertura degli highlights di tutte le gare dei Mondiali nei vari notiziari e programmi. Detto di DAZN che è vicinissima a prendersi il pacchetto completo, forte anche dell'asse con la FIFA testimoniato dal Mondiale per Club, resta completamente fuori Sky, che già da tempo si era defilata dalla corsa.