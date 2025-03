Federica Brignone è fenomenale: vince pure la coppa del mondo di Gigante, storica tripletta

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Federica Brignone vince anche la Coppa del Mondo di Slalom Gigante 2024-2025. Il secondo posto a Sun Valley basta e avanza all'azzurra, che così fa ottiene un triplete di coppe non da poco, considerato che ha vinto soprattutto la Coppa del Mondo generale e quella di discesa libera. L'ultimo Gigante della stagione è stato vinto dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Nella seconda manche è caduta Sofia Goggia.

Brignone seconda a Sun Valley, vince Gut-Behrami

Dopo la caduta di Alice Robinson, leader della coppa di specialità prima del via a Sun Valley, Brignone sapeva che arrivando pure 13ª si sarebbe aggiudicata la coppa di specialità, ma ha corso per vincere, come ha detto prima del via della seconda manche, che era ricca di insidie. Federica aveva visto cadere Goggia, ma non solo, ha corso magnificamente e quando ha tagliato il traguardo era prima, risultato che le permetteva di vincere la coppa di specialità. Lara Gut-Behrami poi l'ha battuta. Ma poco male. Podio numero 85 in carriera e coppa vinta.

Federica Brignone asso pigliatutto: ha realizzato una tripletta favolosa

Brignone per la seconda volta si è aggiudicata la Coppa del Mondo generale, con un vantaggio abissale su tutte le sue rivali. La scorsa settimana aveva conquistato pure la coppa di specialità del Discesa libera e ora pure quella dello Slalom Gigante. E per un soffio non si è messa davanti a tutte in quella di Super G, si è imposta Gut-Behrami, con Goggia terza. L'impresa è storica. Perché era dal 1975 che una sciatrice non vinceva nello stesso anno la Coppa del Mondo generale e quelle di specialità in Discesa Libera e Slalom Gigante, l'ultima era stata l'austriaca Moser-Proell.