Karsten Warholm si allena in un modo folle: a torso nudo salta gli ostacoli su una pista di ghiaccio Ennesima follia da parte del tre volte campione del mondo e olimpionico sui 400 ostacoli, Karsten Warholm: il norvegese si è fatto riprendere mentre vola in allenamento, su una lastra ghiacciata a torso nudo, a temperature polari.

Ancora una volta Karsten Warholm ha voluto far parlare di sé anche lontano dalle tradizionali piste di atletica dove il campione norvegese si è preso già i titoli mondiali e olimpici nei 400 ostacoli. Così, un suo allenamento è diventato immediatamente virale per le condizioni estreme in cui l'ha compiuto: nel freddo polare, a torso nudo e su una lastra ghiacciata e saltando ostacoli anch'essi ricavati dal ghiaccio. Per poi concedersi un bagno gelato: "Una normale giornata di allenamenti qui in Norvegia…"

Folle per molti ma non per tutti, quanto ha compiuto il tre volte campione del mondo e campione olimpico dei 400 ostacoli Karsten Warholm. "Solo un normale giorno di allenamento in Norvegia", il commento a margine dell'assurdo allenamento, senza precedenti. Warholm si è fatto riprendere infatti tra le nevi norvegesi, su un lago ghiacciato per cimentarsi nella sua gara preferita, il salto agli ostacoli. Per l'esecuzione, il norvegese si è preparato indossando dei pantaloncini corti, un copricapo di lana e a torso nudo. Per evitare disastrosi scivoloni, unica vera accortezza le scarpe appositamente adattate con dei chiodi aggiuntivi, per mantenere la velocità e l'equilibrio.

Il video riprende un sorridente Warholm che si auto-carica poco prima di scattare verso gli ostacoli: una progressione da vero campione senza alcun tentennamento sul ghiaccio mostrando di essere perfettamente a proprio agio. Uno, due, tre ostacoli – rigorosamente di ghiaccio – e poi l'arrivo. "È stato sorprendentemente facile correre sul ghiaccio", ha detto Warholm dopo la sessione, sorridendo alla telecamera. "I chiodi hanno dato molta più presa del previsto e una volta che mi sono sentito a mio agio è stata un'esperienza davvero divertente." Poi, un meritato bagno, rigorosamente a temperatura ambiente sotto zero in una "piscina" ricavata da un buco nel ghiaccio, a concludere la titanica impresa.

Ma per Warholm sembra davvero abituale non patire il freddo: già l'anno scorso si cimentò in un altro video che lo rese più che celebre, per aver intrapreso i 100 metri attraverso una "pista" ricavata spalando la neve e il ghiaccio a -21 gradi centigradi. Anche in quel caso a piedi nudi e solo con un cappellino di lana e i pantaloncini aveva sorpreso tutti per la resistenza alle intemperie e alla qualità della prova.

Un fenomeno dentro e fuori alle piste d'atletica, visto che a fine 2024 aveva attirato l'attenzione generale insieme ad un altro fenomeno, Mondo Duplantis, straordinario campione di salto con l'asta con cui si sfidò in un epico duello sui 100 metri piani.