Sofia Raffaeli e Claudia Mancinelli si separano improvvisamente: perché non lavoreranno più insieme Claudia Mancinelli non è più l'allenatrice di Sofia Raffaeli: la Federazione di ginnastica ha annunciato la separazione improvvisa arrivata un anno dopo il successo alle Olimpiadi.

A cura di Ada Cotugno

Dopo il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Parigi 2024 le strade di Sofia Raffaeli e Clauda Mancinelli si separano. La loro avventura insieme termina improvvisamente, con un annuncio della Federazione ginnastica italiana che ha colto tutti di sorpresa: l'allenatrice ricoprirà il ruolo di responsabile del Centro di attività territoriale (Cat) del Lazio ed è già volata a Roma, mentre la giovane stella andrà all'Accademia Internazionale di Desio dove lavorerà per affrontare al meglio la Coppa del Mondo di Milano a luglio e il Mondiale di Rio de Janeiro a fine agosto.

Si conclude così un rapporto che ha ha fatto sorridere tutto il mondo della ginnastica ritmica italiana e che ha avuto il suo apice a Parigi, dove è arrivata la prima medaglia di sempre di un'individualista. La stella di Raffaeli ha abbagliato il mondo intero ma nell'ultimo appuntamento agli Europei di Tallinn non è stata all'altezza delle avversarie, forse la motivazione principale che ha portato la federazione a cambiare ogni cosa anche se tra le due non c'è mai stato nessun attrito.

Mancinelli a Roma, Raffaeli torna a Desio

L'immagine più iconica delle ultime Olimpiadi è stata quella del ricorso dell'allenatrice che con classe ed eleganza aveva contribuito allo storico risultato dell'Italia facendo valere le sue ragioni. Il connubio con Raffaeli è stato fruttuoso e ha portato 9 medaglie internazionali, ma l'ultima uscita ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Forse anche per questo dall'alto è arrivata la decisione di cambiare tutto, costringendo la giovane atleta a cambiare la seconda allenatrice nel giro di due anni dopo la separazione da Julieta Cantaluppi. Secondo la Gazzetta dello Sport la federazione stava cercando la sostituta di Mancinelli subito dopo Parigi, tanto da aver sentito anche Amina Zaripova che poi è passata alla Cina.

Cosa farà ora Raffaeli? La ginnasta resterà a Desio fino al 15 luglio per preparare i prossimi impegni che la vedranno protagonista e si allenerà con le Farfalle e tutte le altre individualiste azzurre convocate: Giulia Dellafelice, Tara Dragas, Asia Fedele, Elizabeta Havryliv, Sofia Maffeis, Sasha Mukhina, Enrica Paolini, Anna Piergentili e Alice Taglietti. L'ormai ex allenatrice invece è arrivata già a Roma dove ad attenderla ci sarà l'avventura al Cat, dove avrà la possibilità di coltivare nuovi giovani talenti grazie alla sua esperienza. Alla Federginnastica ha affidato le sue parole d'addio, rimarcando che la separazione non è dovuta a nessun tipo di dissidio interno: "Dopo aver già creduto in me chiedendomi di lavorare con Sofia per oltre due anni, ora la Federazione mi dà la possibilità di crescere nuovi profili, in una città, Roma, che è sempre stata la mia seconda casa, dopo Fabriano. Ringrazio la società di Fabriano e specialmente Sofia per la straordinaria e indimenticabile avventura vissuta insieme, tesoro prezioso che custodirò per sempre nel cuore".