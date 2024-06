Arese vince la medaglia di bronzo nei 1500 metri con una rimonta finale: poi scoppia in lacrime

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Un finale da brividi per Pietro Arese che conquista la medaglia di bronzo nella 1500 metri agli Europei di Atletica di Roma. Una gara incredibile per lui, decisa nel finale con una rimonta emozionante che gli ha permesso di posizionarsi al terzo posto e di regalare all'Italia la sua medaglia numero 23.

Dopo il record italiano per lui è arrivata anche la gioia del podio, accolto con le lacrime che scendevano sul viso nel momento in cui ha tagliato il traguardo. Con un tempo di 3:33.34 Arese si è posizionato al terzo posto alle spalle del vincitore Ingebrigsten e di Vermeulen che ha chiuso invece al secondo posto.

Una rimonta emozionante

La gara dell'atleta classe '99 ha concluso una gara commovente, fatta di grande sacrificio e tanta testardaggine. Alla fine della corsa è rimasto quasi dispiaciuto per non aver portato a casa l'argento, ma la medaglia al collo è pura soddisfazione per lui che non ha deluso le aspettative. Il momento decisivo è stato nel finale, quando ha dovuto stringere i denti per non essere risucchiato dai suoi avversari.

Negli ultimi metri ha abbassato la testa e ha dato vita a una grande rimonta che gli ha regalato finalmente la medaglia per appena 7 decimi, un soffio che però è bastato a regalargli la grandissima gioia attesa da troppo tempo. Negli ultimi metri ha stretto i denti rincorrendo il sogno e alla fine si è commosso scoppiando il lacrime per il suo successo.

Una medaglia tanto attesa

La storia di Arese è fatta di tanti quarti posti che gli hanno fatto solo sognare di poter vincere una medaglia. Questa sera però può metterla al collo con orgoglio: negli ultimi due anni, tra i Giochi del Mediterraneo, gli Europei e gli Europei a squadre aveva trovato solo quarti posti, con tanta amarezza per aver sempre mancato il podio.

In questi Europei di Atletica invece è riuscito a raggiungere il suo grandissimo sogno, nonostante l'agguerrita concorrenza che fino alla fine gli ha fatto sudare il terzo posto. E dopo il primato italiano Arese ha potuto regalare all'Italia la ventitreesima medaglia di questo torneo, la più commovente.