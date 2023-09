Aurora Ramazzotti con la frangia: cambia look in vista dell’autunno Nuovo hair look per Aurora Ramazzotti, che dà il via all’autunno con una frangetta sbarazzina.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti

Sembra che la fine dell'estate abbia ispirato Aurora Ramazzotti a cambiare look. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha accennato proprio pochi giorni fa a un fenomeno comune, tra le neo mamme: la perdita dei capelli. E poi oggi è apparsa su Instagram con un hair look rinnovato.

Aurora Ramazzotti si prende cura dei capelli nel post parto

Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare a marzo e dunque questi mesi sono stati una continua scoperta per lei: ha visto cambiare non solo la propria routine quotidiana ma anche il suo corpo. Ne ha parlato spesso e apertamente, anche per dare forza alle altre neo mamme come lei, preoccupate dalla trasformazione fisica e dal rapporto con lo specchio da ricostruire. Osservando le impeccabili influencer che hanno sfilato al Festival di Venezia, lei con ironia ha spiegato che le riuscirebbe difficile essere all'altezza ora: ha ammesso che il post parto le ha fatto perdere molti capelli. Alcuni fan hanno notato oggi una trasformazione, proprio in fatto di hair look.

Aurora Ramazzotti con la frangia

Nelle Instagram Stories, Aurora Ramazzotti è apparsa leggermente diversa rispetto al solito. L'avevamo lasciata con la chioma liscia e leggermente scalata: si era recata dal parrucchiere poche settimane fa per dare un ritocco ai capelli bianchi. La ritroviamo oggi con una frangetta sbarazzina sulla fronte, che le incornicia in viso. La frangia non è una novità per lei, che spesso gioca con la chioma: ha sperimentato i frisé anni Novanta e in passato ha rinfrescato il colore con una nuance caramellata. Nel 2020, proprio in vista dell'autunno, aveva stupito i fan con un ciuffo-frangia corto e laterale. Anche stavolta non ha resistito alla tentazione.