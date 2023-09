Aurora Ramazzotti sogna Venezia ’80: “Styling by madre natura, hair quel che resta dal post partum” Come sarebbe il red carpet veneziano per una neomamma? A rivelarlo è stato Aurora Ramazzotti, che sui social ha “sognato” di partecipare al Festival del Cinema ma in una versione decisamente alternativa.

A cura di Valeria Paglionico

L'80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia è cominciata da appena tre giorni ma ha già catalizzato l'attenzione dei media internazionali. Al di là dei film presentati in anteprima mondiale ogni sera, a tenere incollato il pubblico ai social sono le sfilate sul red carpet che vanno in scena quotidianamente a pochi minuti dalle prime. Le star ne approfittano per sfidarsi a colpi di stile, spaziando tra abiti da fiaba, gioielli preziosi e scintillanti e vertiginosi tacchi a spillo. Chi non ha avuto la possibilità di parteciparvi non può fare a meno di seguire tutto a distanza, magari commentando con un pizzico di ironia. È il caso di Aurora Ramazzotti, che sui social si è immortalata in una versione super originale.

Aurora Ramazzotti senza trucco in accappatoio

Aurora Ramazzotti è diventata mamma del piccolo Cesare da pochissimi mesi e, sebbene sia già tornata a lavorare su vari set fotografici, per il momento preferisce ridurre al minimo gli impegni professionali, così da godersi a pieno la maternità. Sognare ad occhi aperti, però, non le costa nulla e non sorprende che lo abbia fatto poco dopo l'inizio di Venezia '80. Appena uscita dalla doccia, senza trucco e con indosso telo bianco e asciugamano avvolta intorno al capo, ha dunque pensato bene di immortalarsi in un selfie allo specchio in versione diva: ha assunto la classica posa plastica da red carpet con mano sul fianco, sguardo serio e silhouette leggermente piegata sul lato.

Aurora Ramazzotti al naturale sogna Venezia

Il look "alternativo" di Aurora per Venezia '80

Nella didascalia Aurora ha poi descritto ironicamente il suo look per una Venezia '80 "alternativa". Le sue parole sono state: "Styling by madre natura, make-up by Cesare che è stato sveglio fino alle 3, hair quello che resta dal post parto che li fa cadere tutti". Insomma, Aurora ha ancora una volta dimostrato di non aver perso l'ironia, sottolineando quanto sarebbe difficile per una neomamma come lei apparire impeccabile su un red carpet internazionale come quello veneziano. In quante hanno apprezzato la sua sincerità, magari proprio dopo essersi ritrovate alle prese con inconvenienti simili a pochi mesi dalla nascita di un figlio?