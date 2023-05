Aurora Ramazzotti in versione romantica: frisé sui capelli e camicia nude per l’uscita con Goffredo Aurora Ramazzotti ha pubblicato su Instagram alcune foto di un pranzo al ristorante con il fidanzato Goffredo Cerza, dove appaiono elegantissimi e più innamorati che mai.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti si gode un weekend all'insegna del romanticismo. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, influencer e conduttrice tv, è da poco diventata mamma del piccolo Cesare Augusto. Sui social mostra con ironia e dolcezza la sua nuova quotidianità: qualche coccola beauty mentre allatta il figlio o una passeggiata al supermercato con la fascia portabebé. Sabato però ha deciso di ritagliarsi un momento solo per la coppia, pubblicando le foto di un pranzo con il compagno Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti cambia acconciatura

Per l'occasione, Aurora Ramazzotti ha deciso di pettinare i capelli in un modo diverso. Dopo una sessione dal parrucchiere, vediamo la neomamma con morbide onde sulla chioma corvina: sembra una versione morbida del frisé che andava di moda negli anni Ottanta. Il make up è morbido e naturale: giusto un po' di blush a scaldare le guance.

Il pranzo elegante di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune foto di un romantico pranzo con il compagno Goffredo Cerza. I tre scatti dove posano felici e affiatati sono accompagnati dalla dedica "L'unico per me". Forse si tratta di un'occasione speciale o di un anniversario. In ogni caso i due sono apparsi più eleganti che mai: giacca blu navy e camicia bianca per lui, camicia color tortora satinata per lei. In pochi minuti la coppia è stata letteralmente travolta dall'affetto dei fan, che hanno lasciato una cascata di like e cuori sotto le foto, aspettando di sapere qualche dettaglio in più.