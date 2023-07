Aurora Ramazzotti cambia colore di capelli: dal parrucchiere lancia “l’SOS bianchi” Aurora Ramazzotti è andata a Roma insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare: il weekend è iniziato con una passeggiata e una tappa dal parrucchiere.

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti via Instagram

Aurora Ramazzotti è partita per godersi il weekend a Roma insieme al compagno Goffredo Cerza e al figlio Cesare: come lei stessa ha scritto sui social, questo è il primo viaggio in treno per il bebé, che si è divertito ad ammirare il paesaggio fuori dal finestrino e a giocare in braccio al papà. L'influencer ha condiviso ogni dettaglio del viaggio, mostrando poi un momento di relax per se stessa: una tappa dal parrucchiere per un "SOS capelli bianchi".

Il weekend in famiglia a Roma di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno lasciato Milano per trascorrere il weekend a Roma. Appena arrivati, si sono alzati di buon mattino per portare il figlio a spasso tra le vie della Capitale approfittando del fresco. A Roma infatti è un'estate clemente dal punto di vista delle temperature: alle 7 in punto, sottolinea la conduttrice e influencer, c'erano 24 gradi. "L'unico momento della giornata in cui fare due passi col banano è piacevole". Per iniziare la giornata Aurora Ramazzotti ha scelto un look casual: pantaloni bianchi dal fit morbido, sneakers e top color crema giromanica.

Aurora Ramazzotti e il figlio Cesare Augusto

Aurora Ramazzotti scherza sui capelli bianchi

Cosa c'è di meglio di una tappa dal parrucchiere per iniziare il weekend col piede giusto? Aurora Ramazzotti si è concessa una coccola beauty, postando una foto in un salone di bellezza di Prati, con la mantellina e la tinta sui capelli. Il motivo? Un ‘SOS bianchi', scrive nella foto, alludendo con ironia ai primi capelli bianchi. L'influencer ci ha sempre scherzato su, normalizzando un aspetto perfettamente naturale del corpo che cambia. A curare la sua chioma (e quella della madre Michelle) è Alessia Solidani, hair stylist delle star. Anche Michelle Hunziker si trova a Roma: l'occasione è il matrimonio di una coppia di amici. Vedremo anche il piccolo Cesare in versione cerimonia?

