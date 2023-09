Su TikTok i capelli Cowboy Copper sono la nuova ossessione del momento Un po’ ramato, un po’ castano, un po’ caramello. Tutti innamorati di questo mix di colori per l’autunno 2023.

Rosso passione, rosso amore e rosso come i look delle star al Festival di Venezia. Ma non solo, quest'autunno sarà anche protagonista di molte chiome. Su TikTok impazza il trend "Cowboy Copper" dove l'hashtag #cowboycopperhair ha raggiunto oltre 34 milioni di visualizzazioni. In realtà, più che di un rosso puro, si tratta di un mix perfetto tra il ramato, il castano e qualche nuance di biondo. È proprio questa miscela di sfumature a rendere il colore così versatile e "inclusivo": a seconda degli incarnati può tendere più verso il caramello, il ramato o il castano. Difficile, dunque, non cedere alla tentazione, soprattutto se la "for you" page di TikTok continua a proporre ininterrottamente video con: "Questo è il tuo segno per tingerti i capelli per l'autunno come un cowboy girl".

Chi ha scelto il Cowboy Copper

Tra le prime a optare per un bel rosso caldo è stata Emily Ratajkowski. La modella ha scelto per l'estate sfumature ramate, in grande anticipo rispetto alle ultime tendenze e facendo da apripista a uno dei nuovi must per l'autunno. Ci sono poi star che hanno fatto del rosso il proprio marchio di fabbrica. Per l'Italia abbiamo Miriam Leone, da sempre fedele a questa colorazione (tranne per la parentesi bionda nel ruolo di Eva Kant) o la cantante Noemi, che spesso gioca con le varie gradazioni di rosso senza mai abbandonarlo.

Emily Ratajkowski con i capelli rossi

A fare parte del club delle "chiome ginger" è anche Annalisa Scarrone, un'altra cantante che ama spaziare tra le varie tonalità, dal mogano al rosso aranciato. Ora, tuttavia, si è data al biondo e a un taglio pixie cut. In America, invece, regina dei riflessi ambrati è Lana Del Rey. La cantante, il cui vero nome è Elizabeth Woolridge Grant, ha però recentemente virato verso un castano cioccolato. Ma non è la sola, accanto al trend del Cowboy Copper c'è infatti il Cinnamon Cookie Butter, altro must per i capelli dell'autunno 2023.

Emily Ratajkowski con il nuovo look

Come prendersi cura dei Cowboy Copper Hair

Una chioma così brillante non passa inosservata e non è certo semplice prendersene cura. Chi su TikTok posta i video con il nuovo look non è avaro di consigli su come curarli. Prima di tutto c'è da dire che l'autunno è il momento perfetto per il rame, non solo perché fa pendant con il fogliame di questo periodo, ma soprattutto perché i capelli non vengono esposti per molte ore ai raggi solari, veri nemici per le colorazioni. Una delle regole sempre valide è quella di non esagerare con i lavaggi, per non far sbiadire il colore, di utilizzare shampoo apposti per questa tinta e di ritoccare il colore ogni 4-6 settimane. Poche e semplici indicazioni per mantenere sempre belli i nuovi Cowboy Copper Hair.