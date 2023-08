Cinnamon cookie butter, il castano cannella è il colore di capelli must dell’autunno 2023 Siete alle prese con il rientro in città ma volete già prepararvi all’autunno 2023? Potete partire dai capelli: ecco quale sarà il colore must della prossima stagione.

A cura di Valeria Paglionico

Le ferie estive stanno per volgere al termine e, forse fatta eccezione per le star, praticamente tutti sono alle prese con il rientro in città e il ritorno alla "normale" routine quotidiana post-vacanze. Il rimedio ideale per non lasciarsi travolgere dalla tristezza? Cominciare a prepararsi all'autunno alle porte con stile. Si può partire dall'hair look, visto che tra sole, salsedine e sudore i capelli saranno sicuramente rovinati. Coloro che vogliono essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze hair saranno lieti di sapere che esiste già il colore must della prossima stagione: si tratta del cinnamon cookie butter, un castano cannella destinato a spopolare.

Com'è nato il colore cinnamon cookie butter

A rendere il color cannella un vero e proprio must del settore hair è stata Hailey Bieber, che proprio di recente sui social ha anticipato la stagione autunnale con un nuovo look che sicuramente diventerà imitatissimo. Affidatasi al colorista di fiducia Matt Rez, la modella ha rivoluzionato la sua chioma castano medio con una tinta leggermente più calda, per la precisione un concentrato di note spicy e zuccherine che vanno nel rosso ma con qualche sfumatura dorata. Il risultato è stata un'adorabile nuance cannella che è stata ribattezzata Cinnamon cookie butter dal colore dei morbidi biscotti speziati al burro tipicamente autunnali.

Hailey Bieber con i capelli cinnamon cookie butter

A chi sta bene il castano cannella

Come fare per seguire l'hair trend dell'autunno 2023 in modo impeccabile? Se non si ha paura di osare si può tingere l'intera chioma, magari abbinando la nuance a un caschetto dritto e mosso come quello di Hailey Bieber. In alternativa si può optare semplicemente per delle sfumature cannella, meglio se concentrate nella parte frontale dell'acconciatura, così da aggiungere un tocco tridimensionale e dolce al proprio hair look. Il cinnamon cookie butter si abbina alla perfezione ai castani scuri, dà corpo ai colori naturali piatti e spenti e, come se non bastasse, illumina il viso. In quante lo proveranno non appena rientrate in città?