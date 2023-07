Emily Ratajkowski con i capelli rossi: per l’estate sceglie le sfumature ramate Come si prepara alle vacanze Emily Ratajkowski? Facendo visita al parrucchiere. Per l’estate ha cambiato look, puntando tutto su dei capelli rossi con le sfumature ramate.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze 2023 si avvicinano e, sebbene in molti considerino le ferie ancora solo un lontano miraggio, è arrivato il momento di rifarsi il look, così da rendere super glamour l'estate. Emily Ratajkowski lo sa bene e non sorprende che proprio nelle ultime ore abbia fatto visita al parrucchiere per rinnovare la sua immagine. Da sempre fedele ai capelli nocciola naturali, ora ha messo in atto un piccolo colpo di testa. Ha provato "a sorpresa" una tintura rossa e ha documentato tutto sui social, lasciando i fan senza fiato: ecco il risultato della rivoluzione hair estrema e improvvisa.

Il nuovo hair look di Emily Ratajkowski

Sarà perché aveva voglia di cambiare per lasciarsi il passato alle spalle o perché semplicemente intendeva aggiungere un tocco originale alla bella stagione, ma la cosa certa è che Emily Ratajkowski ha cambiato look in modo drastico. In vista delle vacanze si è fatta rossa, per essere precisi ha aggiunto delle sfumature ramate con un adorabile effetto shatush che ha reso le punte molto più chiare delle radici. Non ha modificato il taglio, è rimasta fedele alla chioma lunga fino al seno con la frangia a tendina portata aperta sulla fronte. Il sole e la salsedine renderanno il nuovo colore ancora più chiaro?

Emily Ratajkowski con i capelli rossi

Emily Ratajkowski, il costume dell'estate è con la scollatura maxi

Naturalmente per rivelare il nuovo hair look Emily Rayajkowski non ha rinunciato alle pose sexy che da sempre hanno contraddistinto la sua carriera. Al motto di "Gone red" ha posato sul divano con indosso solo un costume nero, per la precisione un modello intero molto sgambato con una scollatura così profonda da lasciare quasi nudo l'ombelico. Così facendo, ha messo in risalto sia gli addominali scolpiti che il seno esplosivo. Labbra rimpolpate dal gloss, sopracciglia laminate ed espressione provocante: la modella in questa nuova versione rossa è destinata a infiammare l'estate.