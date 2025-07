video suggerito

Perché Emma Roberts ha deciso di non lavare mai i capelli in estate In estate siete sempre stati abituati a lavare i capelli con maggiore frequenza? Emma Roberts va contro le convenzioni e in vacanza preferisce non fare mai lo shampoo.

A cura di Valeria Paglionico

Con l'arrivo dell'estate solitamente si lavano i capelli con maggiore frequenza rispetto all'inverno: tra sudore, smog, salsedine, mare e cloro si sporcano infatti con più facilità, costringendo tutti a fare qualche shampoo extra per apparire sempre impeccabili. L'attrice Emma Roberts, però, sembra non condividere questa convenzione, anzi, durante le vacanze stravolge l'hair routine "al contrario", cosa significa? Che prova a non lavare i capelli quando è in viaggio: ecco il motivo nascosto dietro questa scelta

L'hair routine minimal di Emma Roberts in estate

Intervistata dal magazine PopSugar, Emma Roberts ha raccontato della sua hair routine minimal per l'estate. A dispetto delle convenzioni, quando è in vacanza cerca di non lavare i capelli. Le sue parole sono state: "Faccio le trecce e mi tuffo nell'oceano". Il motivo di questa scelta? È legata a un preciso particolare: sebbene di natura sia castana, da anni si tinge i capelli, spaziando tra il biondo e il rosso, due colori che con il sole e con la salsedine tendono a scambiarsi in modo evidente. "Quando ho i capelli tinti di biondo e li lavo, diventano gialli. Quando sono tinti di rosso, il colore va via completamente", ha spiegato la cantante, descrivendo alla perfezione la situazione in cui si ritrovano tutte coloro che hanno la passione per le tinture.

Come cura i capelli Emma Roberts in vacanza

Cosa fa, dunque, Emma Roberts in vacanza? Punta tutto sulle beach waves naturali che si vengono a creare a contatto con l'acqua di mare e per lavare i capelli usa uno shampoo secco (anche se lo fa solo quando strettamente necessario). "Nulla è più bello dei capelli dopo un bagno in mare", ha spiegato l'attrice. Usare lo shampoo secco a lungo fa bene? Si tratta di una soluzione sostenibile solo per qualche giorno ma non in caso di un viaggio prolungato. In questi casi sarebbe bene optare per uno shampoo per capelli colorati, usando sempre acqua tiepida o fredda per il risciacquo. Fondamentale, inoltre, anche l'uso del balsamo o della maschera, due prodotti nutrienti che lasciano i capelli morbidi e lucenti.

