Girlfriend effect, su TikTok il trend virale: le ragazze mostrano come sono migliorati i loro fidanzati

Se fino a poco tempo fa su TikTok le ragazze chiedevano ai loro fidanzati quanto spesso pensassero all'Impero Romano, ora la domanda potrebbe essere un'altra: "Mi faresti vedere le tue foto prima che ci mettessimo insieme?". Nei video le creators mostrano il confronto tra gli scatti, mettendo in luce il glow up dei propri ragazzi: un cambiamento (migliore) in fatto di stile, capelli ed estetica. Il motivo? Il "girlfriend effect", un'evoluzione positiva dovuta all'influenza delle fidanzate.

Il #girlfriendeffect è virale su TikTok

I video su TikTok con l'hashtag #girlfriendeffect stanno superando i 58 milioni di visualizzazioni, una tendenza che ha varcato i confini del social cinese e di cui si discute anche su "X" (ex Twitter). Lì i commenti si dividono tra chi conferma la teoria e chi ironizza: "Nei video dove le ragazze mostrano il glow up dovuto al #girlfriendeffect mi sembra che i fidanzati si trasformino in manichini di Zara". Ma, al netto delle critiche, stanno spuntando anche video in cui i ragazzi stessi mostrano il proprio glow up, ringraziando le loro partner.

In realtà, questo trend, ha avuto un corrispettivo "negativo" in passato. Tempo fa erano diventati virali molti video in cui sia ragazze che ragazzi mostravano la propria trasformazione positiva dopo una rottura. Gli utenti mettevano a confronto le loro foto durante una relazione tossica, in cui mostravano acne dovuto allo stress o una scarsa cura dell'aspetto fisico, con quelle del post break up. Due persone completamente diverse. Nel caso del #girlfriendeffect, però, la situazione è diversa. Il cambiamento è dovuto a un legame fatto di benessere tra due persone e probabilmente anche al gusto, di uno dei due, in fatto di moda. Non è difficile immaginare una ragazza che spiega al fidanzato: "No, amore. Gli skinny jeans non vanno più di moda".