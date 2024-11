video suggerito

Qual è la città più instagrammabile del mondo Quali sono le città più popolari sui social? Lo rivela un recente studio che ha preso in esame i post di Instagram e TikTok, ma anche le ricerche su Google. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Londra

Che viaggio sarebbe, senza una carrellata di foto su Instagram? I contenuti travel sono tra i più gettonati sui social, dove spopolano i resoconti delle vacanze e delle gite fuoriporta: dalla montagna al mare fino alle capitali e ai luoghi più esotici e remoti, mostrare le tappe del proprio viaggio ai follower è diventato uno step irrinunciabile. Ma c'è una città che più di tutte si presta particolarmente a questo scopo. Un'analisi di Titan Travel, svolta proprio su Instagram, ha rivelato qual è la città che gode di maggior successo sui post della piattaforma, quella più ricorrente tra i vari tag relativi alle città del mondo. È una città europea, grande protagonista di foto e video, realizzati da turisti e cittadini, incantati dalla sua bellezza. L'analisi si è soffermata anche sulle ricerche Google e i post su TikTok.

La città più instagrammabile del mondo è in Europa

Londra è la città più instagrammabile al mondo, con oltre 160 milioni di tag Instagram. La capitale inglese ha molti punti fotogenici, tra cui la Torre di Londra, il Big Ben e il London Eye, con la sua splendida vista sullo skyline della città. Tutte queste attrazioni, sono gettonatissime e molto apprezzate sui social: hanno decretato il successo della capitale tra gli utenti della piattaforma con un totale di 64.890.942 post. Invece è l'India il Paese più instagrammabile al mondo, con oltre 250 milioni di post. Tra tutti, spiccano l'Amber Palace, lo Sri Harmandir Sahib e ovviamente il Taj Mahal, una delle sette meraviglie del mondo.

Dubai

Dubai spopola sui social

Spostandoci da Instagram a TikTok, si cambia panorama e la città di maggiore successo è un'altra, secondo l'analisi di Titan Travel. Dubai ha conquistato diversi titoli, imponendosi come una meta estremamente gettonata sui social, con milioni di scatti condivisi online. Dubai risulta essere la città più popolare su TikTok con oltre 30 milioni di post. Conquista i visitatori con le sue strade per lo shopping, l'architettura moderna, le spiagge. Iconico è il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo coi suoi 829,8 metri. Ma è anche la città più cercata su Google: si aggiudica ancora una volta il primo posto con 116.400 ricerche. Su Instagram è comunque in crescita: c'è stato un aumento dell'11,25% dei post su Instagram. Dubai è stata taggata su Instagram più di 111 milioni di volte nel 2023 e questa cifra è salita a quasi 124 milioni di volte nel 2024.

Shah-i-Zinda, una necropoli di Samarcanda (Uzbekistan)

È andata decisamente meglio all'Uzbekistan, in cima a questa classifica, con un aumento dei post su Instagram di quasi il 23% nell'ultimo anno. Nonostante questa crescita di popolarità su Instagram, è rimasta comunque solo sesta nella classifica generale delle città più taggate. Spostandoci sul fronte del Paese più popolare su TikTok è l'India con 58,3 milioni di post TikTok.