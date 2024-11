La classifica dei Paesi popolari sui social: anche l’Italia tra i più instagrammati

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Se non lo metti sui social, non è mai accaduto! E vale anche per i viaggi, tra gli argomenti più gettonati quando si tratta di TikTok, Facebook e Instagram. Spopolano i travel influencer, coi loro racconti di viaggi avventurosi dall'altra parte del mondo, tra spiagge paradisiache e paesaggi mozzafiato. Ma anche chi non lo fa di mestiere ama condividere online le proprie esperienze: le cucine esotiche provate, le città lontane visitate, le opere d'arte famose ammirate e così via. Ma quali sono i Paesi che godono di maggiore successo sulle piattaforme social? Sicuramente, alcuni posti si prestano particolarmente a essere fotografati e mostrati: da qui, la classifica di Titan Travel.

Dove andare per una vacanza "instagrammabile"

Piattaforme come Instagram e TikTok sono il nuovo punto di riferimento per ottenere spunti travel e ispirazioni per futuri viaggi. Osserviamo le foto e i video e ci viene immediatamente voglia di fare la valigia, partire alla volta di quella certa destinazione, andare alla scoperta di quella nuova meta. Attenzione però, perché a volte la "truffa" è dietro l'angolo: dal vivo, alcuni luoghi non sono così perfetti come appaiono in foto! Basti pensare alla Porta del Paradiso a Bali: il luogo più fotografato al mondo in realtà è un fake!

Visto il successo di cui gode online l'argomento viaggi, la piattaforma di prenotazione Titan Travel ha analizzato i dati di ricerca di Instagram, TikTok e Google degli ultimi tre anni. Concentrandosi sui numeri raccolti da maggio 2021 ad aprile 2024 ha compilato un nuovo Social Travel Index che rivela i Paesi più popolari del pianeta. In cima alla lista c'è il Giappone: ha ottenuto il massimo punteggio di 8,87 su 10 nell'indice di viaggio social, grazie alle sbalorditive 703.900 ricerche effettuate negli ultimi tre anni. C'è stato un aumento addirittura del 79,71%.

Al secondo posto c'è l'India, che ha registrato un incremento notevole nel numero di post su Instagram (268.034.839) e TikTok (58.300.000), ottenendo un punteggio di 8,41. Terzo posto per il Canada, che ha invece registrato il numero più alto di ricerche su Google, pari addirittura a 737.600, il numero più alto di tutta la top ten. Fuori dal podio per un pelo l'Italia: si deve accontentare del quarto posto con un indice di 8,01/10. Il Belpaese vanta oltre 168 milioni di post su Instagram (più del Canada), 16.200.000 su TikTok e 305.100 ricerche totali su Google.

La classifica di Titan Travel

La classifica dei Paesi più popolari sui social media

Giappone India Canada Italia Turchia Australia Francia Thailandia Germania Spagna