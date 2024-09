video suggerito

La Porta del Paradiso a Bali: il luogo più fotografato al mondo in realtà è un fake La Porta del Paradiso di Bali è tra i luoghi più "Instagrammati" al mondo ma la cosa che in pochi sanno è che nella realtà è molto diverso rispetto a quanto mostrato sui social: ecco perché le foto "a specchio" sono un clamoroso falso.

A cura di Valeria Paglionico

In quanti prenotano i loro viaggi in giro per il mondo in base ai travel trend virali sui social? Non è una novità che alcune location diventino popolari grazie a Stories e Reels realizzati da viaggiatori alla ricerca di like ma la cosa che in pochi immaginano è, nonostante nel mondo virtuale appaiano meravigliose, spesso nella realtà sono molto diverse rispetto a quanto mostrato su Instagram. Che si tratti di un'angolazione favorevole o di uno scorcio modificato col fotoritocco, non importa, la cosa certa è che in molti casi i luoghi visitati sono deludenti e tutt'altro che suggestivi. È il caso, ad esempio, della Porta del Paradiso di Bali, da molti inserita nella propria "bucket list" durante un viaggio in Indonesia. L'unico piccolo "inconveniente"? L'iconico scorcio "a specchio" che permetterebbe di realizzare delle foto da sogno è un clamoroso falso: ecco com'è davvero nella "vita reale".

Dove si trova la Porta del Paradiso

La Porta del Paradiso si trova nel tempio Lempuyang, uno dei luoghi più simbolici e sacri di Bali diventato famoso per la sua incredibile architettura. Sorge lungo i fianchi dell’omonima montagna, per la precisione nella reggenza di Karangasem, tra Amlapura e Tulamben, ed è così venerato dalle popolazioni locali che è stato soprannominato “nobile, glorioso”. Nato per preservare l'isola dagli spiriti maligni, ha un cortile centrale con gli altari dedicati al fondatore del tempio Hyang Gnijaya e ai suoi figli, un padiglione adibito al posizionamento delle offerte e alle cerimonie del sacerdote e un palazzo per la conservazione degli attrezzi per le cerimonie. La sua tripla scalinata è decorata con i serpenti sacri e permette di godersi una vista spettacolare sul vulcano Agung. L'iconica Porta del Paradiso, invece, è il portale d’ingresso a due battenti che dà sull'incantevole panorama sottostante.

Com'è la Porta del Paradiso di Bali nella realtà

Per quale motivo la Porta del Paradiso è diventata uno dei luoghi più "Instagrammati" al mondo? Complice il riflesso creato da quello che sembra un laghetto, ne viene fuori una foto incredibile in cui la persona inquadrata sembra essere uscita proprio dal paradiso. Tutti coloro che sognano di lasciarsi immortalare in questa spettacolare location, però, devono sapere a cosa vanno incontro: la verità è che si tratta di un "falso" che quasi sicuramente deluderà le loro aspettative. Innanzitutto bisogna affrontare almeno 2-3 ore di fila prima di realizzare lo scatto, poi l'effetto finale non sarà come quello sperato, visto che non esiste nessun lago ai piedi della Porta. Per una foto da boom di like bisogna chiedere ai locals di posizionare uno specchietto davanti alla propria figura (naturalmente dopo aver pagato una lauta mancia).

