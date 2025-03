video suggerito

Dove si trova il ponte delle fate, il luogo Instagrammabile che sembra essere uscito da una fiaba Siete alla ricerca di una location super Instagrammabile? Questo ponte “delle fate” che sembra essere uscito da una fiaba fa al caso vostro: ecco dove si trova. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In giro per il mondo esistono delle location davvero uniche nel loro genere, che sono così meravigliose che sembrano essere uscite dai film. Complice il fatto che voli e trasporti vengono spessi offerti a prezzi davvero economici, sono moltissimi coloro che organizzano viaggi alla ricerca dei luoghi più "Instagrammabili" mai esistiti, così da guadagnare migliaia di like e trasformarsi in travel influencer. In quanti, ad esempio, sanno dove si trova questo piccolo ponte "delle fiabe"?

Dove si trova il Fairyland Bridge

Siete alla ricerca di una location letteralmente da fiaba? Dovete volare in Cina, dove è possibile ammirare il ponte Buxian, soprannominato il "Ponte delle Fate" per la sua architettura "incantata" e per la sua posizione insolita. Costruito nel 1987 in una gola nel distretto ultraterreno del monte Huangshan, nella provincia dell'Anhui, è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO e da allora è diventato una delle mete più visitate d'Oriente. Incastrato tra due montagne, è raggiungibile attraverso dei i tunnel e, una volta arrivati al suo punto centrale, è possibile ammirare un panorama mozzafiato sullo Xihai Grand Canyon.

Quanto è lungo il ponte delle Fate

Il ponte delle Fate è lungo solo pochi metri ma, complice il fatto che si trova su un burrone a 518 metri di altezza, non è adatto ai deboli di cuore. Come se non bastasse, sembra essere stato scolpito nella roccia, proprio come le strutture disegnate per i film di animazione, dunque non sorprende che tutti coloro che lo hanno visitato affermano di essersi sentiti come principi e principesse d'altri tempi. L'UNESCO, inoltre, sottolinea che Huangshan, nella provincia di Anhui, è nota come "la montagna più bella della Cina" ed "esercita un fascino irresistibile per visitatori, poeti, pittori e fotografi che vengono in pellegrinaggio".

Leggi anche Dove si trova la città che una volta all'anno viene ricoperta di ghiaccio

Monte Huangshan