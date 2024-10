Viaggi da fiaba: l’influencer che gira i luoghi più magici al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chi non ha mai sognato di fare un viaggio da sogno in una location che sembra essere letteralmente uscita da una fiaba? Basta spulciare i profili social dedicati al settore travel per capire che in giro per il mondo luoghi tanto magici esistono davvero e non sono una semplice ricostruzione di quelli descritti nei cartoni della Disney. Ad averli visitati è stata un’influencer di successo: si chiama Kelly Prince-Wright, conta oltre 1 milione di followers e ha stilato una vera e propria lista delle sue vacanze da favola.

I viaggi da fiaba della travel influencer

Chi è alla ricerca di luoghi da favola per delle vacanze davvero magiche farebbe bene a seguire l'Instagrammer Kelly Prince-Wright. Originaria dell'Hampshire, ha conquistato un seguito di 1,3 milioni di persone sui social grazie ai suoi reel realizzati il location che sembrano essere uscite dai libri delle fiabe. L’idea di organizzare veri e propri “viaggi fantastici” le è venuta durante la pandemia, quando per evadere dalla realtà leggeva proprio i romanzi di questo genere. Nel momento in cui ha potuto ricominciare a girare il globo, è andata alla ricerca di quei luoghi nel “mondo reale”. Il risultato è stato incredibile e a dimostrarlo sono i numerosi video in cui, vestita da principessa, si aggira tra boschi incantati, palazzi barocchi e castelli con tetti a spiovente.

La lista delle location da favola

Quali sono i luoghi da fiaba che le sono piaciuti di più? Il castello di Thorbury in Inghilterra, vicino Bristol, location in cui soggiornarono anche re Enrico VIII e Anna Bolena, la Circus Lane di Edimburgo con le sue mura ricoperte di foglie e fiori, i boschi Ballinastoe in Irlanda, perfetti per gli amanti delle favole dall’animo darle. Coloro che intendono visitare la Francia, invece, farebbero bene a volare in Alsazia, una regione piena di villaggi da fiaba. Eguisheim, in particolare, sembra essere uscita da La bella e la bestia. In India, invece, bisogna fare tappa al Hawa Mahal, Jaipur, meglio noto come Palazzo dei Venti, la cui particolarità sta nelle 953 finestre decorate con intricati reticoli a nido d'ape. Insomma, il mondo è pieno di luoghi fantastici dove sembrerà di vivere in una favola.