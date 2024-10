video suggerito

I viaggi “brutti” diventano virali: l’idea della creator che gira il mondo con Google Earth Girare il mondo senza spendere nulla? Questa creator ci è riuscita ed è diventata virale con i suoi viaggi “brutti”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Amate viaggiare ma non sempre disponete del tempo e del budget necessari per farlo? Niente panico, potete girare il mondo in compagnia di Natasha Gupta, una creator diventata virale con i suoi video a tema travel. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, non è una delle solite influencer che volano da un capo all'altro del globo alla ricerca di luoghi iconici e angoli suggestivi super "Instagrammabili", esplora le città senza muoversi dalla poltrona di casa sua. Si serve infatti di Google Earth e dà la sua opinione su ciò che vede ma la cosa particolare è che si concentra soprattutto sulle location "brutte": ecco tutti i dettagli del progetto.

I viaggi "virtuali" di Natasha Gupta

Natasha Gupta è una famosa creator diventata virale sia su Instagram che su TikTok grazie ai suoi "viaggi brutti". Si descrive come metà singaporiana e metà indiana, si è trasferita nel Regno Unito da bambina e ama viaggiare, peccato solo che non sempre riesca a farlo per motivi economici e lavorativi. Per inseguire lo stesso la sua passione ha però trovato il rimedio perfetto: si serve di Google Earth per viaggiare in modo completamente gratuito (anche se solo virtuale). L'obiettivo è quello di esplorare un paese fino a quando non diventa "brutto": sceglie prima la nazione da visitare, poi punta il mouse su un luogo casuale all'interno del paese e a quel punto, dopo averlo visionato in 3D sullo schermo, lo valuta semplicemente come "brutto" o "non brutto".

La creator che sfida i preconcetti nel settore viaggi

Come ha fatto Natasha a diventare virale con un'idea simile? A differenza di molti altri creator che hanno fatto lo stesso, lei ci ha "messo la faccia". In ogni reel divide infatti l'immagine in due parti, sopra c'è lo screen del panorama estrapolato da Google Earth, sotto c'è il suo viso che cambia espressione a seconda del luogo brutto o non brutto, e la cosa fa letteralmente impazzire i followers. Al di là del successo momentaneo, Natasha con questo progetto intende sfidare i preconcetti: mostrando i paesi fuori dai classici itinerari turistici perché convenzionalmente considerati "brutti", rivela che in verità possono nascondere degli angoli meravigliosi.

