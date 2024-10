Dove si trova il “castello di cotone”, uno dei luoghi più Instagrammabili al mondo

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Viaggiare è ormai diventata una passione alla portata di tutti e sono moltissimi coloro che vanno alla ricerca di luoghi unici e soprattutto "Instagrammabili", capaci di assicurare migliaia di like in pochi secondi con un unico scatto iconico. Coloro che desiderano visitare una location davvero suggestiva farebbero bene a volare in Turchia, per la precisione a Pamukkale, un sito naturale nella provincia di Denizli che è stato soprannominato "castello di cotone". La sua particolarità? Sebbene a primo impatto sembri una stazione sciistica ricoperta di neve in ogni stagione dell'anno, in verità è una fonte termale di origini naturali.

Perché Pamukkale è un "castello di cotone"

Pamukkale, in Turchia, è patrimonio Unesco dal 1988. Per quale motivo è stata definita "castello di cotone"? Sembra essere una montagna ricoperta di neve, peccato solo che il paesaggio non cambi quando in estate si raggiungono quasi i 40 gradi. Si tratta infatti di una vera e propria "spa naturale" con diversi sorgenti termali con acqua a circa 35 gradi: nota fin dai tempi dei romani, sulla cima della sua collina vanta ancora i resti dell'antica città di Hierapolis. Le suggestive piscine a terrazza e le spettacolari scogliere bianche cambiano di continuo, visto che sono create dagli strati di calcare e travertino che si sono sedimentati nel corso dei secoli.

Pamukkale: Instagram vs. reality

Venerata fin dall'antichità come la "porta dell'Inferno", ancora oggi Pamukkale è apprezzata per la sua incredibile bellezza, tanto da essere la meta perfetta per i travel blogger alla ricerca di facili like. La cosa che in pochi sanno è che qui è facile rimanere delusi: appena si entra nel sito (al costo di 30 euro) non c'è molto da vedere a eccezione di alcune antiche colonne. Bisogna camminare a lungo per arrivare ai terrazzamenti termali (che in alcuni momenti dell'anno hanno meno acqua rispetto a quanto ci si aspetterebbe) e, come se non bastasse, alcune piscine naturali sono off-limits. In compenso, però, l'effetto ottico risulta sempre meraviglioso e suggestivo, tanto da assicurare scatti a prova di boom di like. In quanti stanno già andando alla ricerca di un volo per la Turchia?