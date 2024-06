Michelle Hunziker: “Il mio corpo a 47 anni frutto di sacrifici. Sogno di trovare il principe azzurro”

video suggerito

Michelle Hunziker parla del suo corpo, dei sacrifici che fa tutt'oggi per tenersi in forma e non per una questione estetica, bensì per sentirsi bene e per non incontrare mai gli acciacchi della vecchiaia. La celebre conduttrice televisiva e showgirl in una lunga intervista a Vanity Fair ha poi rivelato il suo sogno nel cassetto: trovare il principe azzurro.

Le parole di Michelle Hunziker

"Sai tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina. Sopratutto a 47 anni", così Michelle Hunziker ha commentato la sua passione per lo sport in un'intervista a Vanity Fair. La conduttrice ha raccontato di essersi sempre tenuta in movimento e guai se salta un giorno:

Da buona svizzera mi sono sempre tenuta in movimento. Oggi non posso stare un giorno senza muovermi: se di giorno ho molti impegni, mi alzo alle 6 per essere sicura di poterlo fare. È diventato un rituale e ho imparato che ritagliarmi un’oretta per me fa bene anche agli altri: sono affetta da accudimento compulsivo e non è stato facile arrivarci.

Segue una dieta, "un regime bilanciato e misurato", e non per estetica: "Di quella sinceramente non mi interessa molto, ma per invecchiare bene. Ho il terrore degli acciacchi, delle malattie e dei dolori e l’unica ricetta che conosco è prendersi cura del proprio corpo, quotidianamente, con alimentazione sana e movimento" ha spiegato.

Il sogno nel cassetto di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, infine, ha rivelato di avere un sogno, quello di trovare l'amore. "Sogno nel cassetto? Sono sincera, incontrare il principe azzurro: a quest’età mi dico che sarebbe l’ora di trovarlo no?", le parole. Sarebbe single quindi dopo la fine della storia con Alessandro Carollo: smentirebbe, con queste parole, il presunto flirt con Andrea Cavalieri.