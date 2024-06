video suggerito

Michelle Hunziker al mare con gli amici, le foto con Andrea Cavalieri: era già apparso in un suo video Michelle Hunziker ha trascorso qualche giorno di vacanza in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme ad alcuni amici. Come racconta il settimanale Chi, tra questi c’è il ballerino Andrea Cavalieri, che con cui scherza e ride, che era già apparso in un video pubblicato su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto dal settimanale Chi

Vacanze estive già iniziate per Michelle Hunziker. La conduttrice è stata paparazzata da Chi durante una fuga in Costa Smeralda, in Sardegna, insieme a un gruppo di amici. Tra questi, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, si riconosce il ballerino Andrea Cavalieri, con cui scherza e si diverte in acqua. Solo qualche settimana fa, la conduttrice di Io Canto Family era stata avvistata a cena con Matteo Viezzer, amico di Mattia Narducci, fidanzato di Anna Tatangelo.

Le foto di Michelle Hunziker in Sardegna

Come mostrano gli scatti di Chi, Michelle Hunziker ha fatto una toccata e fuga in Sardegna, pare per scegliere la casa in cui soggiornare durante le prossime vacanze estive. La conduttrice, diventata nonna un anno fa, ha trascorso una giornata a bordo di un gommone con alcuni amici, tra cui compare anche il ballerino Andrea Cavalieri. Il ragazzo la spinge in acqua, poi scherza e si diverte con lei davanti al resto dei presenti. Tra loro ci sarebbe "un rapporto più cameratesco che sentimentale", amichevole, fa sapere il settimanale. Per il momento, non sarebbero arrivate conferme di nuove storie d'amore per la conduttrice. L'ultima volta era stata avvistata a cena con Matteo Viezzer, amico di Mattia Narducci, fidanzato di Anna Tatangelo. I due erano apparsi piuttosto complici, anche se si trattava solamente di ipotesi.

Foto dal settimanale Chi

Chi è Andrea Cavalieri, ballerino in vacanza con Michelle Hunziker

Tra gli amici con cui era in vacanza Michelle Hunziker c'era anche Andrea Cavalieri. Si tratta di un ballerino e modello, come si legge sul suo profilo Instagram, che ha già ballato in diversi programmi televisivi. Recentemente, ad esempio, è apparso nel corpo di ballo dello show l'Acchiappatalenti, in onda su Rai1. La conduttrice ha già condiviso un breve video con lui sul suo profilo Instagram, in cui simpaticamente imitano la celebre scena del film Dirty Dancing, con Hunziker che si fa sollevare in aria. "My private dancer", scrive poi con la faccina che sorride, a sottolineare il loro rapporto amichevole.