Che colore è il Rosso Valentino, la storia della tonalità che ha reso Valentino Garavani una leggenda

Il Rosso Valentino non è solo un colore, è un simbolo di passione, di vita, di amore e di energia. Come è nato il profondo legame tra questa nuance e il leggendario stilista Valentino Garavani?

Valentino Garavani è morto oggi a 93 anni nella serenità della sua residenza romana, lasciando un vuoto immenso nel mondo della moda. Animo visionario, stile iconico ed eleganza senza tempo: oltre ad aver lasciato il segno con la sua raffinatezza senza tempo, è anche riuscito a trasformare il rosso nel tratto distintivo della sua Maison, in una sorta di fil rouge che ha unito tutte le collezioni, diventando simbolo di passione, vita, amore ed energia. Come nacque questo legame speciale tra il designer e il Rosso Valentino?

Come nacque il Rosso Valentino

L'amore tra Valentino Garavani e il suo iconico Rosso Valentino nacque nel 1959, quando lanciò in passerella Fiesta, il suo primo abito rosso. L'ispirazione arrivò durante una serata a teatro dell'Opera di Barcellona, dove lo stilista rimase incantato dalla bellezza e dalla solennità di una donna vestita proprio in velluto rosso. “Fra tutti i colori indossati dalle altre donne, mi è sembrata unica, isolata nel suo splendore. Non l’ho mai dimenticata. Penso che una donna vestita di rosso sia sempre meravigliosa, è la perfetta immagine dell’eroina”, raccontava lo stilista. Da quel momento in poi decise che la donna Valentino avrebbe dovuto avere sempre qualche tocco di rosso nei suoi look. Il resto è storia: il Rosso Valentino divenne onnipresente nelle collezioni della Maison, vestì eroine eleganti ma capaci di distinguersi, forti ma allo stesso tempo raffinate, imperatrici del buongusto capaci di lasciare il segno con una semplice nuance.

Rosso Valentino

Che colore è il Rosso Valentino

Il Rosso Valentino è una tonalità intensa, vibrante, simbolo di passione, di vita, di amore e di energia. È un rosso molto acceso che si colloca tra il carminio, il porpora e il rosso di cadmio, quasi tendente all'arancione, appariscente e d'impatto ma che riesce sempre a rimanere raffinato, una sorte di "non colore" potente come il nero. Simbolo indelebile, logo, elemento iconico: da sempre il brand è stato associato alla nuance tanto cara a Valentino Garavani. Nel Rosso Valentino non manca il riferimento a Roma, la città natale a cui è rimasto legato per tutta la vita: nella Capitale il rosso viene considerato il colore degli imperatori, il colore della toga di Cesare. Non sorprende, dunque, che Valentino Garavani verrà ricordato per sempre come "l'imperatore della moda", che ha saputo portare la bellezza e la sontuosità del suo genio creativo tra le strade del suo immenso impero.