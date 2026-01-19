Quando ci saranno i funerali di Valentino Garavani e dove è stata allestita la camera ardente

È morto oggi a 93 anni Valentino Garavani, l’imperatore della moda italiana. La camera ardente verrà allestita mercoledì e venerdì in Piazza Mignanelli, mentre i funerali si terranno venerdì presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Oggi, 19 gennaio 2026, è morto Valentino Garavani, lo stilista da sempre definito "l'imperatore della moda italiana", che ora lascerà un segno indelebile nel settore. Come annunciato da una nota condivisa dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, si è spento a 93 anni "nella serenità della sua residenza romana, circondato dall'affetto dei suoi cari". Vestì principesse, First Lady, dive del cinema, rendendo il suo stile iconico e la sua eleganza senza tempo. Oggi il fashion system non può fare a meno di piangerlo ma potrà rivolgergli l'ultimo saluto presso la camera ardente e durante i funerali.

A pochi minuti dall'annuncio della morte di Valentino Garavani, sul profilo social della Fondazione a lui intitolata ha condiviso tutti i dettagli su camera ardente e funerali. Nella nota si legge: "La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio 2026, dalle 11.00 alle 18.00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 11.00, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica 8 a Roma".

I due luoghi non sono stati scelti a caso. PM23 è lo spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, aperto di recente dopo un importante progetto di restauro voluto dai fondatori. Si trova tra Piazza di Spagna e la Rampa Mignanelli che conduce a Trinità de’ Monti, per la precisione nella prestigiosa Piazza Mignanelli, accanto alla storica Casa di Moda. La basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, invece, è un luogo di culto cattolico che si trova in piazza della Repubblica, dove solitamente vengono svolte le cerimonie ufficiali della Repubblica Italiana.