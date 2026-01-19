Gli ultimi saluti delle star a Valentino Garavani: “Abbiamo perso un maestro”

Valentino Garavani è morto ieri a Roma e ora sono numerosissime le star della moda e dello spettacolo che gli dedicano gli ultimi saluti, da Carla Bruni a Chiara Ferragni.

Valentino Garavani si è spento oggi a Roma a 93 anni, lasciando un vuoto immenso nel fashion system, che lo ricorderà per sempre come una leggenda della moda. I funerali si terranno il prossimo venerdì nella Capitale ma sui social sono già moltissimi i messaggi di cordoglio condivisi da politici e personaggi del mondo dello spettacolo, che non possono fare a meno di rivolgergli l'ultimo saluto, ricordandolo come un animo visionario e iper contemporaneo.

Gli omaggi di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni

Tra i primi a rendere omaggio a Valentino Garavani c'è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dichiarato: "Con la scomparsa di Valentino l'Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza". A fargli seguito, la premier Giorgia Meloni con queste parole: "Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni". Il ministro della Cultura Alessandro Giuli. ha invece dichiarato: "Una storia grandiosa di caratura internazionale, di ingegno, professionalità e dedizione al lavoro".

Il ricordo di Donatella Versace

Non è mancato il ricordo dell'amica e collega Donatella Versace, che ha postato due foto dello stilista accompagnate dalla didascalia: "Abbiamo perso un vero Maestro che sarà sempre ricordato per la sua arte. I miei pensieri vanno a Giancarlo, che in tutti questi anni non è mai andato via. Valentino non sarà mai dimenticato". La famiglia Armani, invece, ha dichiarato: "Lascia un vuoto immenso".

Valentino Garavani e Giorgio Armani Valentino Garavani e Giorgio Armani

I ricordi di Carla Bruni e Gwyneth Paltrow

Molte anche le star che hanno voluto rivolgere l'ultimo saluto al leggendario stilista romano. Carla Bruni si è detta commossa, dichiarando: "Era un maestro ed è stato un onore e un grande privilegio conoscerlo e sfilare per lui e mi ricorderò sempre della sua grande gentilezza e della sua infinita eleganza". La sua musa Gwyneth Paltrow la definisce "la fine di un'era" e aggiunge: "Sono stata così fortunata ad aver conosciuto e amato Valentino, il vero uomo, in privato. L'uomo innamorato della bellezza, della famiglia, delle sue muse, dei suoi amici. I suoi cani, i suoi giardini e una bella storia di Hollywood. Lo amavo così tanto. Amavo il modo in cui mi tormentava dicendomi di mettere almeno un po' di mascara quando venivo a cena. Adoravo la sua risata".

Gwyneth Paltrow e Valentino

Chiara Ferragni ha condiviso tra le sue Stories l'annuncio ufficiale della Fondazione Valentino Garavani, Simona Ventura ha scritto "Mi mancherai immenso Valentino", mentre Valeria Marini ha postato una sua foto da giovanissima insieme al designer accompagnata dalla didascalia: "Il mondo oggi perde uno dei suoi più grandi innovatori di moda e stile Made in Italy. E' stato per me un onore poter essere testimone della tua grandezza".