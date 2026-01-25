stile e Trend
Giancarlo Giammetti contro Brunello Cucinelli: “Non ha mai conosciuto Valentino”

A pochi giorni dai funerali di Valentino Garavani, Giancarlo Giammetti si è scagliato contro Brunello Cucinelli per alcune sue dichiarazioni sullo stilista defunto: ecco cosa è accaduto.
A cura di Valeria Paglionico
Immagine

I funerali di Valentino Garavani si sono tenuti lo scorso venerdì a Roma presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri e sono stati moltissimi coloro che sono accorsi per rivolgergli un ultimo saluto. Tra i volti noti ci sono stati la sua musa Anne Hathaway, star internazionali come Elizabeth Hurley, celebrities della tv italiana come Simona Ventura e stilisti famosi, da Donatella Versace a Pierpaolo Piccioli, fino ad arrivare ad Alessandro Michele. Tra loro c'era anche Brunello Cucinelli, finito al centro delle polemiche dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa: ecco cosa ha detto di lui Giancarlo Giammetti.

Su Dagospia è comparso un articolo sul funerale di Valentino Garavani, evento che ha catalizzato l'attenzione dei media lo scorso venerdì, in occasione del quale Brunello Cucinelli ha rilasciato alcune dichiarazioni che stanno facendo discutere ai giornalisti presenti. Dopo averlo definito "l'ultimo imperatore", l'imprenditore ha fatto riferimento al fatto che lo stilista avrebbe indossato spesso i suoi vestiti, andandoli ad acquistare personalmente in boutique. Ha inoltre aggiunto che Valentino avrebbe chiesto spesso lo sconto, ricevendolo senza battere ciglio da tutto lo staff di Cucinelli.

Le parole di Giammetti
Le parole di Giammetti

Di fronte questa notizia che ha fatto il giro del web, Giancarlo Giammetti, partner e socio storico di Valentino, ha condiviso una Stories "al vetriolo" su Instagram. Sullo sfondo di uno screen dell'articolo incriminato, ha dichiarato: "Valentino non lo ha mai conosciuto né chiamato – sostiene Giammetti – io non l'ho neanche visto al funerale… Forse era troppo occupato a parlare con la stampa".

Immagine
