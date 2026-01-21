Il testamento di Valentino: chi potrebbero essere gli eredi del patrimonio dello stilista

Valentino Garavani è morto a 93 anni lo scorso lunedì, lasciando un vuoto immenso nel mondo della moda, dove veniva definito "l'ultimo imperatore". Oggi è stata aperta la camera ardente a lui dedicata e il prossimo venerdì si terranno i funerali ma in moltissimi stanno già pensando alla sua eredità. Tra la Maison venduta, uno yacht di oltre 40 metri, le opere d'arte e i beni immobili, dall'enorme casa romana al castello francese, il patrimonio dello stilista si aggirerebbe intorno agli 1,5 miliardi di euro. Chi potrebbero essere i suoi eredi? Ecco tutto ciò che sappiamo sul testamento.

Chi gestisce l'impero di Valentino Garavani

Il testamento di Valentino Garavani sarebbe depositato presso uno studio notarile di Roma e probabilmente solo alla sua apertura si scoprirà in che modo verrà suddiviso il patrimonio. Tra le figure che di sicuro avranno un ruolo chiave ci sono o l'ingegner Piero Villani e l'avvocato olandese Ronald Feijen, che appaiono in quasi tutte le strutture societarie di proprietà del designer. Il primo possiede delle quote azionarie alla holding Liter, società a cui è intestato l’immobile romano in via Erode Attico e che gestisce eventi, mostre e sfilate legate al nome Valentino (praticamente tutto ciò che viene organizzato dalla Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti). Il Castello di Wideville, in Francia, è stato acquistato nel gennaio 1995 dalla società olandese “Lyppens Gift Beheer b.v.”, rappresentata dall'avvocato Ronald Feijen, che ancora oggi risulta proprietaria. Sulla residenza a Londra è attiva la finanziaria “Li Ter Ltd”, gestita sempre da Feijen, anche se Giancarlo Giammetti è socio di minoranza. Non si sa nulla delle altre proprietà immobiliari (anche se è certo che quelle italiane non sono intestate a Valentino).

A chi potrebbe andare il patrimonio di Valentino

Dato che Valentino Garavani non ha eredi diretti, probabilmente il suo patrimonio verrà distribuito tra i suoi affetti più cari. Lo storico partner di vita e lavoro Giancarlo Giammetti sarebbe in cima alla lista dei possibili eredi: a lui è già intestata la Fondazione e quasi certamente nel testamento verrà citato come successore artistico e patrimoniale dello stilista. Tra i probabili eredi, anche i fratelli Sean e Anthony Sax e Bruce Hoeksema. I primi due sarebbero i figli "simbolici" del designer, il terzo un suo collaboratore di lunga data, dunque ci sono elevate possibilità che una parte delle ricchezze di Valentino passerà a loro. Tra i parenti "biologici" più prossimi ci sono solo la sorella maggiore Vanda Garavani e un pronipote, Oscar Garavani.