La vita privata di Valentino Garavani: la lunga relazione con Giancarlo Giammetti e gli amori dello stilista

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, BAFTA Film Awards 2016 a Londra

Dire "Moda italiana" significa dire Valentino Garavani. Lo stilista è uno dei primi nomi che viene in mente quando si pensa alla bellezza del Made in Italy, ai grandi nomi che hanno portato il nostro Paese nell'Olimpo della Moda. Lo stilista, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, è morto il 19 gennaio a 93 anni. I suoi inizi professionali sono legati a un altro nome, importante non solo per la sua carriera: si tratta di Giancarlo Giammetti, che è stato suo compagno di vita oltre che socio in affari. Ma lo stilista ha avuto anche altri amori, tutti sempre molto protetti da eccessive intromissioni mediatiche e vissuti con riserbo. Non ha mai fatto apertamente coming out.

Il rapporto di Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti

Prima ancora che il mondo lo conoscesse come genio della moda, nella vita di Valentino già c'era Giancarlo Giammetti. Quest'ultimo è stato una presenza decisiva nella sua vita. Innanzitutto, dal punto di vista professionale, perché fu proprio Giammetti a salvare l'amico dalla bancarotta, poco dopo la prima fondazione della Maison nel 1957. All'epoca Giammetti era uno studente di Architettura, entrò in società con Valentino avviando una nuova Casa di Moda, dividendosi i compiti: a uno la parte creativa, all'altro quella finanziaria.

Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, Terme di Caracalla Roberto Bolle and Friends 2018

I due, oltre al legame lavorativo, hanno condiviso di più: sono stati legati sentimentalmente per 12 anni e anche dopo la fine della relazione sono sempre rimasti in ottimi rapporti, continuando a frequentarsi e lavorare insieme. Garavani ha sempre speso poche parole sul compagno, da uomo estremamente riservato e attento alla privacy quale era: "Giancarlo e io ci capiamo completamente, ma il suo carattere è l'opposto del mio. Io sono sempre chiuso in uno studio. Ci sono solo tre cose che so fare: vestiti, decorare una casa e ricevere ospiti" disse in un'intervista rilasciata a Vanity Fair USA nel 2004.

Leggi anche È morto Valentino Garavani: lo stilista orgoglio italiano nel mondo aveva 93 anni

Valentino Garavani e Bruce Hoeksema (2006)

Il secondo amore di Valentino

Sulla vita amorosa dello stilista c'è sempre stato un grande alone di mistero, frutto proprio del suo essere protettivo nei confronti di questa sfera, poco propenso a esternarla e darla in pasto ai pettegolezzi. Sembra abbia avuto una relazione recente con Bruce Hoeksema, ex modello statunitense e fondatore del marchio VBH. Dei due come coppia si sa pochissimo e ci sono rarissime foto pubbliche che li ritraggono insieme.

Marilù Tolo

Le muse di Valentino

In qualche modo si può parlare di amore anche per le tante muse che Valentino ha avuto nel corso degli anni, donne che lo hanno ispirato, che hanno permesso alla sua arte e alla sua creatività di elevarsi. In modo speciale, nel suo cuore c'era la modella e attrice Marilù Tolo. Quando si incontrarono la prima volta avevano dodici anni di differenza: 17 lei e 27 lui. "Ero molto innamorato di lei. Era veramente bellissima, bruna, con questi occhi incredibili. Le ho anche regalato un anello, che ebbi indietro. Sono rimasto molto male" ha raccontato lui in seguito, intervistato da La Repubblica. Sono state Muse di Valentino anche Jacqueline Kennedy Onassis, Sophia Loren, Audrey Hepburn, Liz Taylor, Claudia Cardinale.