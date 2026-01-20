Quanto vale il patrimonio di Valentino: agli eredi anche un castello in Francia e uno yacht da 47 metri

Ieri, 19 gennaio 2026, si è spento Valentino Garavani. Aveva 93 anni ed è morto nella serenità della sua casa romana, circondato dagli affetti più cari. Da quando è stata diffusa la nota ufficiale dalla sua Fondazione, i messaggi di cordoglio a lui dedicati sono stati innumerevoli, soprattutto da parte delle star che ha vestito, da Gwyneth Paltrow a Carla Bruni, e ora in moltissimi attendono di rivolgergli l'ultimo saluto durante i funerali che si terranno il prossimo venerdì. Sebbene sia sempre stato considerato una leggenda della moda, aveva lasciato il timone della Maison da tempo, per la precisione dal 2012, anno in cui passò nelle mani di investitori internazionali. Nonostante ciò, il suo "impero" può essere ancora considerato un moderno polo del lusso: ecco a quanto ammonta il capitale del compianto stilista.

Di chi è oggi la Maison Valentino

Fondata negli anni '60 da Valentino Garavani in persona, la Maison che porta il suo nome fu ceduta gradualmente a degli investitori internazionali ma, nonostante ciò, ancora oggi continua a essere sinonimo di eccellenza e Made in Italy. Nel 1998, con un accordo da 500 miliardi di lire, lo stilista cedette il controllo del gruppo ad Hdp, che a sua volta vendette la Valentino Spa per 240 milioni di euro al gruppo Marzotto. Quest'ultimo cedette per 5,3 miliardi di euro la maggioranza al fondo Permira nel 2007, anno in cui Valentino annunciò il suo ritiro dalla direzione creativa. Ad oggi la casa di moda appartiene al fondo del Qatar Mayhoola for Investments, che la acquistò nel 2012, ma a partire dal 2023 il gruppo Kering, leader nel mondo del lusso, rilevò il 30% del capitale per 1,7 miliardi di euro, diventando socio di minoranza (con l'impegno di acquistarne il restante 70%). Stando alle stime, i ricavi dell'azienda nel 2024 sono stati pari a 1,31%, in calo del 2%, con utili scesi del 22% a 246 milioni di euro. La Fondazione Valentino Garavani, invece, è sempre rimasta di proprietà del suo partner storico Giancarlo Giammetti.

Il T. M. Blue One Yacht di Valentino Garavani

Dall'attico a Roma al castello francese, le proprietà di Valentino Garavani

Nel patrimonio personale di Valentino Garavani non rientra solo la Maison omonima ma anche tutti i suoi beni, dalle opere d'arte alle residenze. Sebbene il valore sia difficile da stimare, viene valutato approssimativamente intorno a 1,5 miliardi di euro. Cosa comprende? Innanzitutto la splendida villa sull'Appia Antica, a Roma, dove ha trascorso gran parte della sua vita. Sempre nella Capitale possedeva un superattico in via dei Condotti, a pochi passi dalla sede storica della sua casa di moda, mentre per le vacanze estive amava spostarsi a Capri nella villa La Cercola, dove ormeggiava il T. M. Blue One, uno yacht da 47 metri. Era proprietario, inoltre, di un palazzo ottocentesco a Holland Park, a Londra, dove custodiva 5 quadri di Pablo Picasso, del castello di Widewille in Francia (dotato di un immenso parco), di un attico a Park Avenue a New York e dello chalet degli inverni a Gstaad.

