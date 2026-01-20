Lo yacht di Valentino Garavani, quanto vale e come è fatto il panfilo da 47 metri

Valentino Garavani è morto ieri a Roma, lasciando un grande vuoto nel fashion system, che lo ricorderà per sempre come "l'ultimo imperatore della moda". I messaggi di cordoglio sui social sono ancora numerosissimi e in molti non potranno fare a meno di partecipare ai funerali che si svolgeranno il prossimo venerdì. Come successo già con Giorgio Armani, si parla già dell'eredità dello stilista, il cui patrimonio si aggirerebbe intorno ai 1,5 miliardi di euro. Tra i beni lasciati ai suoi successori c'è anche un maxi yacht personalizzato: ecco com'è fatto e quanto vale.

Perché lo yacht di Valentino è stato chiamato T. M. Blue One

Si chiama T. M. Blue One ed è lo yacht appartenuto a Valentino Garavani. Il nome non è stato scelto a caso: la T e la M sono le iniziali dei genitori, Teresa e Mauro, i primi a sostenere il suo sogno di diventare stilista, mentre Blue fa riferimento al colore blu notte che lo contraddistingue (intervallato solo da sovrastrutture bianche e una fascia azzurra che corre lungo i fianchi). Fu progettato da Gerardo Gilgenast e realizzato dai rinomati cantieri Picchiotti, che lo portarono a termine nel 1988 (anno in cui fu varato da Sophia Loren, musa e amica del designer). Inizialmente aveva una lunghezza di 41 metri ma successivamente la Lusben di Viareggio ne curò il refit, portando la lunghezza dello scafo a 46, 27 metri. Armonia e proporzione, lo yacht di Valentino è un simbolo di lusso discreto, un esempio di eleganza vissuta con discrezione.

Il T. M. Blue One Yacht di Valentino Garavani

Quanto vale lo yacht di Valentino Garavani

Lo yacht di Valentino Garavani è un vero e proprio "top di gamma" a livello tecnico: può raggiungere una velocità massima di 17 nodi e dispone di una velocità di crociera di 12 nodi. È sempre stato fotografato solo dall'esterno durante le vacanze dello stilista nel Mediterraneo o tra le isole greche: è a due piani, ha una piscina su una delle terrazze esterne e un zona pranzo all'aperto decorata con arredi in legno.

Giancarlo Giammetti sullo yacht di Valentino

Gli interni, invece, sono sempre rimasti top secret ma il partner Giancarlo Giammetti ne ha rivelati alcuni dettagli: dalle enormi vetrate vista mare all'area relax con comodi divani color panna. Lo scafo può ospitare fino a 10 persone più 9 membri dell'equipaggio. Quanto costa? Stando alle stime, il suo valore sarebbe di 15 milioni di dollari (quasi 13 milioni di euro), a cui vanno aggiunti circa 2 milioni di dollari per i costi di gestione annuali (1,7 milioni di euro).