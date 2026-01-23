I funerali di Valentino Garavani, l’omelia del sacerdote: “Grazie per aver creato bellezza”

C'erano davvero tutti a dare l'ultimo saluto a Valentino Garavani: i colleghi, gli amici di una vita, i familiari. Lo stilista è morto a 93 anni il 19 gennaio scorso e nessuno ha rinunciato a rendergli omaggio nel giorno dei funerali, dimostrando stima, affetto e gratitudine al re della moda. Dopo la camera ardente aperta nei giorni scorsi, le esequie si sono svolte a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, piena di addobbi floreali bianchi.

C'erano Anne Hathaway, Anna Fendi, Brunello Cucinelli, Carlo Capasa (il presidente della Camera della Moda). Non potevano mancare l'amica Donatella Versace, Alessandro Michele attuale Direttore creativo della Maison e il suo predecessore alla guida della Casa di Moda, lo stilista Pierpaolo Piccioli. Presenti anche Tom Ford, Anna Wintour, Eleonora Abbagnato. Oltre ai grandi nomi del mondo della moda hanno presenziato anche i rappresentanti delle istituzioni, mentre ad accompagnare la bara c'erano le quattro persone più vicine e più care al defunto: il compagno Bruce Hoeksema accanto allo stilista per 43 anni, l'ex compagno e socio di una vita Giancarlo Giammetti, i "figliocci" Sean e Anthony Sax.

Il feretro è entrato nella Basilica sulle note della Lacrimosa di Mozart. All'esterno erano state deposte varie corone di fiori: quella di Sophia Loren recava la scritta "Sempre nel mio cuore". L'attrice è stata una delle muse di Valentino, che nella sua lunga carriera ha vestito dive del mondo dello spettacolo, regine, principesse, non solo modelle in passerella. Tra queste, sicuramente una di quelle a lui più vicine è sempre stata Claudia Schiffer: sua era la rosa rossa ben visibile sulla bara.

Donatella Versace ai funerali di Valentino Garavani

Nell'omelia il sacerdote ha messo l'accento su una parola in particolare, che è stata il filo conduttore di tutta la vita dello stilista, ciò che lo ha guidato sempre: la parola "bellezza". Don Pietro Guerini ha ringraziato lo stilista per il grande arricchimento che col suo lavoro e la sua visione ha portato nel mondo, dando lustro all'Italia e al Made in Italy nel mondo. Ha detto: "Caro Valentino, grazie per aver creato bellezza. La bellezza salva e produce sogni che cambiano il mondo".

Anna Wintour ai funerali di Valentino Garavani

Dopo l'omelia e la toccante Ave Maria di Schubert è stato Giancarlo Giammetti a prendere la parola, per leggere un toccante discorso prima della benedizione finale. I due sono stati insieme 12 anni, hanno condiviso gioie e dolori, insieme hanno dato avvio alla Maison poi diventata famosa in tutto il mondo. Il legame umano e il sodalizio professionale sono andati avanti anche dopo la fine della relazione sentimentale. "Ci siamo conosciuti da ragazzini, abbiamo sognato le stesse cose, siamo riusciti a realizzarne molte. Tu sarai sempre vicino a me nel cammino che continuerò per non farti dimenticare" ha detto. Commosso anche Bruce Hoeksema, che ha preso la parola subito dopo. Come la precedente, lo stilista ha vissuto anche questa relazione con estrema discrezione e riservatezza, lontano dai riflettori: "Non ti dico addio, ma grazie per aver camminato con me". Il grande couturier sarà sepolto al cimitero Flaminio.