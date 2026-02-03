Chi è Oscar Garavani, il presunto nipote di Valentino non riconosciuto dalla famiglia

Valentino e il presunto nipote Oscar Garavani

La scomparsa del maestro Valentino Garavani, avvenuta il 19 gennaio 2026, ha riaperto i riflettori non solo sul patrimonio e sul testamento dell’ultimo imperatore della moda, ma anche su un caso controverso di presunta parentela. Valentino ha lasciato un patrimonio personale stimato oltre il miliardo di euro, comprendente ville e castelli in Italia e all’estero, yacht, opere d’arte e altri beni di lusso che vanno ben oltre il valore della Maison. La gestione di questi beni e il testamento sono al centro di un complicato dibattito tra eredi legittimi e figure vicine allo stilista. È proprio in questo quadro che spicca la vicenda di Oscar Garavani, un uomo che da anni si presenta come pronipote di Valentino e che negli ultimi giorni, dopo i funerali e l’apertura delle questioni ereditarie, ha attirato l’attenzione dei media.

Chi è Oscar Garavani

Oscar Garavani ha 59 anni ed è noto per essere un designer di borse, oltre che un ex modello con un (presunto) passato sulle passerelle internazionali. Nato e cresciuto a Roma, nei suoi anni da modello avrebbe lavorato con nomi importanti della moda da Armani a Valentino stesso. In seguito ha intrapreso un’attività imprenditoriale legata al design di accessori, gestendo un suo brand e producendo pelletteria in Campania. Nel corso degli anni è stato comunemente descritto dalla stampa come nipote o pronipote di Valentino, attribuendo la sua creatività e passione alla presunta eredità genetica della famiglia Garavani. Secondo la sua versione, Oscar sarebbe nipote di un fratello di Valentino, anche se era noto che il maestro avesse solo una sorella, Wanda.

Perché la famiglia di Valentino non lo riconosce

La versione ufficiale della famiglia Garavani, tuttavia, è nettamente diversa. In una lettera resa pubblica da Piero Villani, unico nipote diretto riconosciuto di Valentino e figlio di Wanda, sorella maggiore dello stilista, viene affermato con estrema convinzione che Oscar non ha alcun legame di parentela con Valentino: si tratterebbe, infatti, solo di un caso di omonimia. Secondo la ricostruzione della famiglia, Valentino aveva un’unica sorella, Wanda, e nessun fratello, non esisterebbe quindi alcun tipo di parentela che colleghi Oscar Garavani direttamente alla famiglia dello stilista. Non c’è alcun riscontro nella genealogia ufficiale che attesti che Oscar sia davvero il pronipote di Valentino, secondo la famiglia di tratta di una dichiarazione priva di fondamento. Tuttavia, il presunto nipote continua a rimanere fermo sulla sua posizione, che comunque potrebbe avere rilevanza anche nella possibile divisione dell’eredità, dove la legge italiana riserva quote di patrimonio ai parenti prossimi. La questione resta quindi aperta, Oscar Garavani continua a sostenere di poter dimostrare la sua discendenza con documenti genealogici, mentre la famiglia e i suoi legali respingono tali affermazioni e confermano che l’unico legame confermato è con Piero Villani, il nipote diretto di Valentino.