Michelle Hunziker allena corpo e spirito: che discipline pratica la conduttrice (che è cintura blu) Michelle Hunziker è cintura blu di Karate. La conduttrice è un’appassionata di arti marziali: ecco come si allena.

A cura di Giusy Dente

L'attività fisica è una parte fondamentale dello stile di vita di Michelle Hunziker: la conduttrice si prende cura di sé anche praticando molto sport, oltre che facendo attenzione sul fronte dell'alimentazione e dei giusti trattamenti per il corpo. Con fan e follower, che tiene costantemente aggiornati sulla sua quotidianità, condivide spesso anche gli allenamenti, che porta avanti con costanza. Già da un po' di tempo si è accostata allo studio di nuove discipline, che mantenendo in salute il corpo cercano di metterlo anche in equilibrio col benessere della mente.

La passione di Michelle Hunziker è il karate

Michelle Hunziker spesso si mostra sui social indossando il tradizionale abbigliamento delle arti marziali, con la tuta bianca e la cintura. La sua è blu e l'ha ottenuta da poco, superando un esame lo scorso maggio: le è stata consegnata dal maestro Shihan Tsutomu Wakiuchi. La conduttrice ama moltissimo queste discipline ed è una passione che condivide anche con l'ex marito Eros Ramazzotti. I due a volte si allenano insieme, hanno lo stesso insegnante e si danno molta forza a vicenda. A proposito di forza: questo è uno dei fronti su cui la conduttrice si allena molto, proprio per migliorare questo aspetto. Ha stupito fan e follower sollevando un pesante bilanciere, per lavorare su schiena e braccia insieme. Ma non è tutto: sta facendo molti passi avanti per sperimentare cose sempre nuove.

Come si allena Michelle Hunziker

Nel mostrarsi a piedi nudi, col tradizionale indumento bianco tenuto ben stretto dalla cintura blu, Michelle Hunziker ha dato qualche informazione in più sul suo insolito allenamento. Si tratta di arti marziali, nello specifico si sta perfezionando nel Kyokushinkai (o Kyokushin Karate): è lo stile fondato dal maestro Masutatsu Ōyama, basato su una severa disciplina ed un allenamento molto rigoroso.

Prevede diverse tecniche da imparare, sia combattimento che forme. In particolare, sembra che la 45enne si sia molto appassionata al kata. Il kata è, come ha scritto lei stesso, un combattimento con un nemico immaginario: non ci sono avversari fisici in queste sequenze di movimenti, che sono presenti sia nel karate che nel judo. Vederla così motivata e piena di passione è di grande ispirazione.