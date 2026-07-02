Spiagge più belle d’Italia a numero chiuso: dalla Pelosa alla Baia del Silenzio, come prenotarsi e quanto costa accesso

Sapete che molte spiagge italiane hanno introdotto il numero chiuso per evitare sovraffollamenti e degrado ambientale? Ecco quali sono le più famose che prevedono la prenotazione (e un ticket di ingresso).

In quanti hanno già programmato le loro prossime vacanze al mare? Tutti coloro che hanno scelto di rimanere in Italia durante le ferie sanno bene che c'è solo l'imbarazzo della scelta tra le moltissime le località balneari che si distinguono per bellezza. Che abbiano o meno ricevuto il riconoscimento di Bandiera Blu, non importa, la cosa certa è che assicurano panorami da sogno e totale relax. La cosa che in pochi sanno, però, è che sono diverse le spiagge che nel 2026 hanno introdotto il numero chiuso. Non si tratta di un modo per privatizzare le aree ma semplicemente un provvedimento per evitare degrado ambientale e sovraffollamento: ecco, dunque, quali sono le location rinomate che necessitano di una prenotazione prima di essere visitate.

Da Baia del Silenzio in Liguria alla Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo

In spiaggia le folle eccessive possono provocare degrado ambientale e problemi di sicurezza ed è per questo che in molte località balneari, soprattutto nelle aree protette, è stato introdotto il numero chiuso. Per visitarle è necessario fare una prenotazione online (solitamente gratuita), stando però bene attenti ad anticiparsi di qualche giorno per evitare di ritrovarsi di fronte al sold-out. Tra le spiagge più famose che hanno imposto queste regole c'è Baia del Silenzio a Sestri Levante, in Liguria, a cui possono accedere al massimo 450 persone al giorno con la semplice prenotazione (dunque a titolo gratuito). Stessa cosa vale per la Spiaggia delle Due Sorelle di Sirolo, in provincia di Ancona, nonostante sia raggiungibile solo via mare, e per la Spiaggia della Gaiola, a Napoli, dove ogni giorno sono previsti due turni, ognuno con un massimo di 200 accessi.

Spiaggia delle Due Sorelle

Le spiagge sarde a numero chiuso

La Sardegna è la regione italiana che conta il maggior numero di spiagge con accesso contingentato. Di recente è stato introdotto a La Pelosa, a Stintino, dove per combattere la pressione turistica ogni giorno vengono accettati solo 1.500 visitatori (con un ticket d'ingresso di 3,50 euro). Ogni persona può prenotare al massimo per 4, mentre i bambini sotto i 12 anni possono entrare gratuitamente.

La Pelosa, Stintino

Cala Coticcio e Cala Brigantina, a Caprera, sono tra le spiagge più delicate della Maddalena, dunque, oltre a prevedere il numero chiuso (con limite massimo di 60 persone), consentono l'accesso solo con guida autorizzata al costo di 3 euro. Per quanto riguarda l'Oasi di Bidderosa, a Orosei, l'accesso contingentato riguarda le auto e le moto, mentre se si raggiungono le calette a piedi o in bici, non c'è un limite, basta semplicemente prenotarsi. Il motivo di questa decisione? Le meravigliose spiagge si trovano in un parco naturale, dove è obbligatorio rispettare alcune regole per preservarle dal degrado ambientale.

Cala Coticcio, Caprera

Le spiagge a San Teodoro a ingresso contingentato

Sempre in Sardegna, anche Cala Brandinchi, a San Teodoro, detta anche la piccola Tahiti: qui la capienza massima è di 1.447 persone al giorno e il contributo ambientale per l'ingresso è di 2 euro per "gli occasionali" e 1 euro per le categorie agevolate, mentre i residenti non pagano nulla.

Cala Brandinchi

Lu Impostu, sempre a San Teodoro, accetta fino a 3.352 persone al giorno ma a titolo gratuito, bisogna semplicemente prenotare online o tramite app, mostrando il QR Code all'ingresso. Nel sud dell'isola la spiaggia di Tuerredda, Teulada, combatte i sovraffollamenti mettendo a disposizione 1.100 posti giornalieri, le prenotazioni possono essere effettuate dalle 8 del giorno precedente al costo di 3 euro. A Baunei, nella parte orientale della Sardegna, ci sono diverse spiagge a numero chiuso che richiedono un piccolo contributo. Cala Goloritzé ha una capienza massima di 250 persone e prevede un ticket di 7 euro, Cala Mariolu mette a disposizione 700 posti a 2 euro chi sbarca via mare, mentre Cala Biriala offre 300 posti a 2 euro sempre a chi arriva via mare.