Il matrimonio di Irene Cioni e Giacomo, l’ex velina di Striscia ha voluto come damigella la figlia Vittoria

A cura di Elisabetta Murina

Irene Cioni si è sposata. L'ex Velina di Striscia la notizia, dal 2013 al 2017 in coppia con Ludovica Frasca, è convolata a nozze con Giacomo, imprenditore nel settore nautico di cui non è noto il cognome, 14 anni più grande. I due sono diventati marito e moglie ufficialmente lo scorso 26 aprile con una romantica cerimonia, che ha avuto anche una damigella speciale: la figlia Vittoria, nata dal loro amore nel 2020.

Il matrimonio di Irene Cioni, tutto dall'abito alla damigella speciale

Irene Cioni e Giacomo sono convolati a nozze lo scorso 26 aprile con una romantica cerimonia che si è svolta in chiesa in provincia di Pavia. Per il suo grande giorno, come mostrano le immagini condivise su Instagram, l'ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di indossare un abito bianco firmato dalla stilista Elisabetta Polignano, la stessa che ha realizzato anche quelli di Guenda Goria, Alice Sabatini e diversi altri volti noti. Ad accompagnare gli sposi all'altare una damigella speciale, che ha poi lanciato il riso come da tradizione fuori dalla chiesa: la figlia avuta insieme, la piccola Vittoria, nata nel 2020. A immortalare alcuni dei momenti più belli della giornata un noto studio di fotografi di Milano, lo stesso scelto anche da Virna Toppi e Nicola del Freo, i due primi ballerini del Teatro alla Scala recentemente convolati a nozze.

La storia d'amore tra Irene Cioni e Giacomo

Irene Cioni si è fatta conoscere dal pubblico grazie a Striscia la Notizia, dove è stata la velina bionda dal 2013 al 2017 in coppia con Ludovica Frasca. Dopo quell'esperienza, si è allontanata dalla tv e ha cambiato vita. Al momento, come racconta spesso sui suoi social, è insegnante di yoga. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stata piuttosto riservata, tanto che al momento non si conosce il cognome del marito. Di lui si sa che è un imprenditore nel settore nautico ed è 14 anni più grande di lei. La differenza di età non è mai stata un problema, come aveva raccontato in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv: "È molto giovanile, sia lui che i suoi amici. A volte pare più giovane di me: certe sere io resterei a casa a guardare la televisione, mentre lui ha sempre voglia di uscire”. Insieme hanno avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2020 e che oggi ha 5 anni.