Quali sono le città coi migliori trasporti pubblici: in classifica nessuna italiana Da Zurigo a Londra, da Pechino a Vienna, ecco quali sono le migliori città al mondo per il trasporto pubblico.

A cura di Giusy Dente

Autobus, metropolitane, tram, piste ciclabili: in alcune città spostarsi è una passeggiata. Questo rende la vita più facile anche ai turisti, che hanno modo di scoprire davvero ogni angolo di una città: agevola il loro desiderio di scoperta, li incentiva a esplorare e conoscere davvero tutto di un posto. Il problema sorge quando la rete di mezzi pubblici è un inferno fatto di lunghe attese, mezzi obsoleti, scioperi continui, guasti e rallentamenti. Questo, oltre a rendere la vita impossibile ai residenti, a chi quei mezzi li prende ogni giorno, scoraggia anche potenziali turisti. Time Out ha classificato le città del mondo proprio in base all'efficienza della loro rete di trasporti pubblici.

Quali sono le città dove è più facile spostarsi coi mezzi pubblici

Quale città ha la migliore rete di trasporto pubblico in assoluto? Time Out per scoprirlo ha chiesto a più di 18.500 cittadini di oltre 50 Paesi, chiamati a valutare il trasporto pubblico della loro città. La classifica che è venuta fuori premia le città asiatiche, che dominano la classifica. A sorpresa, invece, alcune reti di trasporto pubblico iconiche, come la metropolitana di New York e i traghetti transcontinentali di Istanbul, non sono riuscite a entrare in elenco. Non ce l'hanno fatta le città italiane, grandi assenti della lista: neppure una è stata premiata.

Primo posto per Hong Kong: difficile batterla. Un enorme 98% degli abitanti del posto intervistati ha dichiarato di essere soddisfatto del trasporto pubblico, dagli autobus ai minibus con aria condizionata fino agli iconici tram a due piani. Brilla per efficienza anche Shanghai: il 94% della gente del posto valuta molto positivamente i mezzi pubblici. Ci sono venti linee della metropolitana che si estendono per 800 km. Terzo posto per Pechino, che ospita la seconda rete di trasporto pubblico più estesa della Cina. La capitale vanta 1.200 linee di autobus, 27 linee della metropolitana, migliaia di taxi, strade pianeggianti che garantiscono un esteso sistema di piste ciclabili per spostarsi in bicicletta. La prima europea in classifica è Londra, al sesto posto. Seguono Vienna, Zurigo, Brighton, Edimburgo, Oslo, Varsavia e Tallinn.

Hong Kong, Cina Shanghai, Cina Pechino, Cina Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti Taipei, Taiwan Londra, Regno Unito Vienna, Austria Seul, Corea del Sud Mumbai, India Doha, Qatar Delhi, India Singapore Zurigo, Svizzera Brighton, Regno Unito Edimburgo, Regno Unito Oslo, Norvegia Giacarta, Indonesia Varsavia, Polonia Tallinn, Estonia