Fedez con un nuovo tatuaggio prima di Sanremo: cosa significa la scritta in latino dietro al collo Fedez sarà tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano Battito. Ieri ha fatto le prove del duetto con Marco Masini e ha lasciato intravedere il nuovo tatuaggio sul collo: ecco cosa raffigura e il suo significato. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

Fedez sarà uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2025, al quale ritorna con il brano Battito a tre anni di distanza dal secondo posto in coppia con Francesca Michielin nel 2021. Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui per i tradimenti all’ex moglie Chiara Ferragni ma, dopo essere intervenuto sulla questione per dire la sua, il rapper ha deciso di concentrarsi solo sulla musica, lasciando fuori dall’esperienza sanremese gli scoop e i gossip. Sebbene in molti abbiano insinuato un suo presunto ritiro, ieri si è mostrato alle prese con le prove all’Ariston in compagnia di Marco Masini (con cui nella serata duetti si esibirà sulle note di Bella Stronza). In quanti hanno notato il nuovo tatuaggio del cantante?

Il nuovo tatuaggio di Fedez

Non è una novità che Fedez abbia la passione per i tatuaggi e che ami imprimere sulla pelle dei disegni legati ai momenti più importanti della sua vita, basti pensare che dopo l’intervento per rimuovere il cancro si è fatto dipingere completamente la schiena per fare una dedica ai figli Leone e Vittoria, la sua più grande forza. Ora è tornato a farsi tatuare ma, piuttosto che condividere la notizia sui social come “da tradizione”, questa volta ha preferito lasciare intravedere il risultato finale per pura casualità. Dietro al collo, per la precisione poco sotto la nuca, è infatti comparsa un’inedita scritta realizzata con l’inchiostro indelebile (che fino a qualche settimana fa non aveva).

Le prove con Marco Masini

Il significato simbolico della scritta

Cosa raffigura il nuovo tatuaggio di Fedez? È una scritta in latino realizzata in caratteri gotici che recita “Temet Nosce”, che letteralmente significa “Conosci te stesso”. Si tratta di una massima religiosa di origini greche, che è stata ritrovata iscritta sul frontone di ingresso del Tempio di Apollo a Delfi e che esorta gli uomini a indagare nella profondità della propria anima, ma riconoscendo i propri limiti umani. “Temet Nosce” divenne la massima preferita anche di Socrate, che però la legò ai limiti della conoscenza, dunque al celebre “So di non sapere”. "Conosci te stesso" è il nuovo mantra di Fedez, volto ad auto-analizzarsi sempre di più durante la comune quotidianità?

Il nuovo tatuaggio di Fedez