Sanremo 2025, Carlo Conti spiega cosa farà Selvaggia Lucarelli Carlo Conti conferma la presenza di Selvaggia Lucarelli alla settimana di Sanremo, specificando che avrà un ruolo da ospite fissa al Dopofestival. Resta aperta l'ipotesi di una serata da co-conduttrice sul palco, come avevamo ipotizzato su Fanpage: "Siamo ancora in alto mare, decideremo tutto nel prossimo mese".

A cura di Andrea Parrella

Sanremo 2025 si avvicina e la squadra del Festival va definendosi giorno dopo giorno. Dopo l'annuncio del cast e quello dei tre conduttori di Prima Festival, affidato a Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio, mancano all'appello i dettagli legati ai nomi che co-condurranno a fianco del direttore artistico le cinque serate.

Le parole di Conti su Lucarelli a Sanremo 2025

In un'intervista rilasciata a La Freccia, inserto cartaceo per i passeggeri, il direttore artistico del Festival di Sanremo ha parlato delle figure che lo affiancheranno, spiegando si tratti dei soli nomi ancora da definire: "Siamo ancora in alto mare, si deciderà tutto in questo mese in base alle disponibilità. Come successo negli ultimi anni, la conduzione accanto a me cambierà ogni sera". Almeno cinque nomi diversi (tra i quali potrebbero esserci Giulia De Lellis, Milly Carlucci e Geppi Cucciari) di cui uno solo è certo, quello di Alessandro Cattelan che sarà al suo fianco per la finale del sabato.

"Sarà ospite fissa al Dopofestival"

Carlo Conti si lascia andare anche sul nome di Selvaggia Lucarelli, confermando la presenza della giudice di Ballando con le Stelle nella settimana sanremese, come Fanpage.it aveva anticipato alcune settimane fa con l'ipotesi del doppio ruolo. Il suo ingaggio, al momento, è confermato solo al Dopofestival: "Non sarà co-conduttrice, bensì avrà il ruolo di ospite fissa per commentare le serate". Alessandro Cattelan potrà quindi beneficiare della presenza di Lucarelli, che certamente sarà in grado di mettere pepe sul Festival e non è escluso che una delle quattro serate veda proprio lei sul palco dell'Ariston al fianco di Conti, se non altro per esaudire quel desiderio espresso da Lucarelli in Tv nei giorni scorsi: "Mi piacerebbe presentare il pezzo di Fedez".

La classifica, come cambierà la comunicazione a Sanremo 2025

Quanto a Sanremo 2025, in questa intervista Conti svela anche un altro aspetto legato a come i primi cinque nomi in classifica verranno comunicati ogni sera: "Non un ordine di posizionamento ma sarà randomica. Non si saprà, quindi, chi ha ottenuto più voti e questo renderà la proclamazione del vincitore più sorprendente".