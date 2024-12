video suggerito

Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025: l’ipotesi sul doppio ruolo dentro e fuori dall’Ariston Come anticipato da Fanpage.it, Selvaggia Lucarelli potrebbe essere a Sanremo 2025. In queste ore si profila l’ipotesi di un doppio ruolo, sia da opinionista che da co-conduttrice. Ecco quale sarebbe il piano di Carlo Conti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

79 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mancano poche settimane al Festival di Sanremo 2025, un pezzettino dopo l'altro prende forma la quarta edizione targata Carlo Conti che torna dopo diversi anni alla guida della manifestazione. In attesa della finale di Sanremo Giovani di mercoledì 18 dicembre, durante la quale verranno annunciati anche i titoli dei brani in gara dei Big, si parla insistentemente della possibile presenza di Selvaggia Lucarelli al Festival di Sanremo. Dopo il retroscena di Fanpage, è stata proprio lei a rispondere sull'ipotesi di un possibile coinvolgimento al festival rispondendo a una domanda in merito di Francesca Fialdini.

Lucarelli al Dopofestival con Cattelan

"Non dico se sarò a Sanremo, però mi piacerebbe presentare la canzone di Fedez", ha detto ironicamente, ma nemmeno tanto, a Da noi… a ruota libera. Sebbene non vi siano ancora conferme sul coinvolgimento di Lucarelli a Sanremo, va definendosi un possibile scenario in cui la giudice di Ballando con le Stelle possa avere un doppio ruolo, fuori e dentro l'Ariston. Da una parte Lucarelli potrebbe trovare posto nel Dopofestival, soluzione che avrebbe due vantaggi, in quanto consentirebbe all'opinioni di operare in un contesto esterno al luogo istituzionale dell'Ariston, in linea con il suo profilo da outsider; allo stesso tempo questo scenario aggiungerebbe peso al segmento notturno condotto da Alessandro Cattelan, su cui Carlo Conti punta molto come spazio da lui reintrodotto dopo anni di assenza e l'anomalia Fiorello dello scorso anno.

Una serata da co-conduttrice a Sanremo 2025

Il ruolo da opinionista potrebbe essere poi completato con la presenza sul palco dell'Ariston in una delle cinque sere, proprio come co-conduttrice. Ipotesi che diventerebbe ancor più plausibile se la serata scelta fosse quella finale, la stessa per la quale Carlo Conti ha già annunciato la presenza di Alessandro Cattelan. In questa cornice ipotetica, potrebbe avverarsi il "sogno" di Lucarelli, presentare l'esibizione di Fedez sul palco dell'Ariston dopo la diatriba a distanza tra i due. Chissà cosa ne pensa il rapper.