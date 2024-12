video suggerito

Selvaggia Lucarelli: “Non dico se sarò a Sanremo, però mi piacerebbe presentare la canzone di Fedez” Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Francesca Fialdini su Rai1. La giornalista sulla possibile presenza a Sanremo, come anticipato da Fanpage, è rimasta vaga, ironizzando: “Mi piacerebbe presentare la canzone di Fedez”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ospite della trasmissione pomeridiana condotta da Francesca Fialdini, Da Noi a Ruota Libera, è stata Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha chiarito la sua posizione in merito ad un possibile coinvolgimento a Sanremo, in veste di co-conduttrice, come anticipato da Fanpage.it, senza però sbilanciarsi. Infine ha parlato della sua esperienza a Ballando con le stelle e, ovviamente, anche del caso Mariotto.

Selvaggia Lucarelli sulla partecipazione a Sanremo 2025

In vista della prossima edizione dei Sanremo, i nomi di coloro che potrebbero affiancare Carlo Conti si susseguono con una certa insistenza. Fanpage.it ha anticipato che, sul palco dell'Ariston, potrebbe esserci anche Selvaggia Lucarelli, la giornalista alla domanda postale da Francesca Fialdini scherza sulla questione dicendo: "Non voglio dirlo fino alla fine se ci sarò, altrimenti non arriva nessun cantante!". La padrona di casa ironizza dicendo: "A me piacerebbe tanto vederti in un dissing con Tony Effe", ma Lucarelli prontamente risponde: "A me piacerebbe tanto avere il cartoncino e annunciare la canzone di Fedez. Rompiamo l’Internet! Carlo, pensaci". Ovviamente, il riferimento, nemmeno troppo celato è legato al rapporto, piuttosto tormentato, che intercorre tra la giornalista e il rapper milanese.

"Non è il momento di puntare il dito contro Mariotto"

Non poteva mancare, ovviamente, un riferimento alla questione Guillermo Mariotto che ha tenuto banco nelle scorse settimane, dopo la scomparsa improvvisa dalla diretta di Ballando con le stelle del giudice che, poi, ha successivamente spiegato le sue ragioni. La giornalista, però, ha voluto adottare dei toni concilianti nei confronti del collega di banco:

Non l’ho sempre amato, anzi, in passato l’avrei preso a ‘palettate'. Nei momenti di difficoltà non ho sentito empatia da parte sua e anche quest’anno molti hanno interpretato male il suo comportamento. Ma la verità è che Mariotto vive un momento di fragilità dovuto a problemi che non posso condividere pubblicamente. Non è il caso di giudicarlo, bisogna usare delicatezza. Non credo abbia un ‘istinto suicida', televisivamente parlando. Gli voglio bene con tutti i suoi difetti e i suoi limiti. Certo, a volte è insopportabile, ma non è questo il momento di puntargli il dito contro.