Noa e Mira Awad ospiti della prima serata di Sanremo 2025, il duetto israelo-palestinese per la pace La cantante israeliana Noa e l’artista palestinese Mira Awad saranno ospiti della prima serata del Festival di Sanremo, in programma per l’11 febbraio 2025. Duetteranno sulle note di Imagine per trasmettere un messaggio di pace e solidarietà. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

È iniziato il countdown per il Festival di Sanremo 2025, in scena al Teatro Ariston dall'11 al 15 febbraio 2025. 29 Big in gara – e non più 30 dopo il ritiro di Emis Killa – si esibiranno sul palco con i loro brani. Carlo Conti dirigerà il Festival accompagnato da una lunga lista di co-conduttori e co-conduttrici che ha scelto per il suo ritorno alla kermesse. Agli ospiti speciali già annunciati – Jovanotti, Planet Funk e Damiano David – se ne aggiungono altri due: Noa e Mira Awad che, nella prima serata, duetteranno insieme all'Ariston per trasmettere un potente messaggio di pace e solidarietà.

Noa e Mira Awad ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2025

La cantante israeliana Noa sarà ospite sul palco del Teatro Ariston nella serata di apertura del Festival, l'11 febbraio, insieme alla cantante palestinese Mira Awad. Le due artiste duetteranno sulle note di Imagine di John Lennon. Uniranno le loro culture con la musica per trasmettere un potente messaggio di pace e solidarietà. Per Noa si tratta di un ritorno al Festival che arriva dopo 30 anni dalla sua ultima apparizione sullo stesso palco: nel 1995 partecipò come ospite internazionale, poi ancora nel 2006 vincendo il Premio della Critica, e nel 2007 per ricevere l’onorificenza come Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente quella di Commendatore della Repubblica Italiana.

Noa: "Il dolore e il lutto che stiamo vivendo hanno dato spazio a una riflessione profonda"

L'esibizione di Noa arriverà alla vigilia dell'uscita del suo nuovo album, The Giver, il primo nel quale firma anche le musiche insieme a Gil Dor e al pianista Ruslan Sirota. "Questo progetto musicale – ha spiegato – nasce dalla crisi seguita al massacro del 7 ottobre, che ha scatenato una guerra su molteplici fronti, fisici, emotivi e ideologici, in Israele, Palestina e nel mondo intero. Il dolore e il lutto che stiamo vivendo hanno creato uno spazio per una riflessione profonda, che mi ha spinto a condividere i miei sentimenti, le mie idee e la mia visione attraverso la musica". Canterà all'Ariston insieme a Mira Awad, artista palestinese-israeliana, con la quale ha già duettato all'Eurovision Song Contest, nel 2009.