Sanremo 2025, i Planet Funk saranno ospiti della serata finale: “Appuntamento dal palco galleggiante” Carlo Conti ha annunciato che i Planet Funk saranno ospiti della serata conclusiva del Festival di Sanremo. La band italiana si esibirà dalla nave al largo di Sanremo. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

Più Sanremo si avvicina, più aumentano gli annunci che Carlo Conti dispensa agli spettatori, ormai avvezzi agli appuntamenti col conduttore sia in tv che sui social. Ed è infatti su Instagram che il direttore artistico del Festival ha pubblicato un video in cui annuncia gli ospiti dell'ultima serata: i Planet Funk. La loro performance sarà in diretta dalla nave a largo della cittadina ligure, dove negli ultimi anni sono arrivati artisti pronti a far ballare i presenti.

L'annuncio di Carlo Conti

Ed ecco, quindi, l'annuncio di Carlo Conti che da dietro le quinte dell'Ariston, dove ormai si stanno già svolgendo le prove per l'evento televisivo più importante dell'anno, ha svelato gli ospiti di quest'anno. Il conduttore ha reso noto che la band italiana, nata dai tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dal bassista Sergio Della Monica e dal chitarrista Domenico Canu, si esibirà nella serata finale:

Anche quest’anno ci sarà il palco galleggiante, la grande nave meravigliosa a largo di Sanremo e lì gli ospiti saranno i Planet Funk, ci divertiranno, ci faranno ballare con la loro musica e quindi l’appuntamento con il palco galleggiante, la nave di fronte a Sanremo, è per sabato sera, l’ultima serata, e questa grande festa con i Planet Funk.

Gli altri ospiti di Sanremo 2025

Carlo Conti lo aveva anticipato in tempi non sospetti che, durante le serate del suo Festival, avrebbe dato molto spazio ai cantanti in gara, ritagliando poi alcuni momenti per chi avrebbe calcato il palco dell'Ariston come ospite. La prima serata vedrà il ritorno di Jovanotti, grande protagonista delle musica italiana, che era già stato ospite in uno dei festival condotti da Amadeus. Il cantante ha però sottolineato come Conti gli abbia dato "carta bianca"nel portare sul palco ciò che più desidera. Oltre a Cherubini, si attende con trepidazione, Damiano David, stavolta senza Maneskin, che torna a Sanremo come super ospite della seconda serata Altri ospiti, al momento, non sono stati annunciati, ma non è escluso che, in questi ultimi giorni, siano ancora in corso delle trattative per portare a Sanremo qualche altro personaggio di fama