Jovanotti: "Per Sanremo Carlo Conti mi ha dato carta bianca. La mia gamba sinistra non è al cento per cento" Jovanotti si sta preparando per il Festival di Sanremo 2025, dove sarà super ospite della prima serata: "Carlo Coni mi ha dato carta bianca". Il 31 gennaio il cantante pubblicherà il suo nuovo album. "La gamba destra è al cento per cento, la sinistra all'ottanta", ha scherzato poi sulle sue condizioni dopo l'incidente in bici più di un anno fa.

A cura di Elisabetta Murina

Jovanotti sta per pubblicare il suo nuovo album Il Corpo umano vol. 1, che uscirà il 31 gennaio. Si tratta di 15 brani inediti che porterà anche nel suo tour nei palasport, il primo in sei, in partenza a marzo. Ma gli impegni per il cantante non sembrano essere finiti: sarà ospite della prima serata del Festival di Sanremo 2025 voluto da Carlo Conti, dove ha promesso che porterà "musica e spettacolo", nessuna promozione. Intervistato da Il Messaggero, ha parlato della sua musica, dell'esperienza all'Ariston e della salute.

Jovanotti super ospite a Sanremo 2025, come si sta preparando

Oltre ai palasport per i suoi tour nel 2025, Jovanotti sarà anche protagonista di una delle serate del Festival di Sanremo. Carlo Conti lo ha chiamato come super ospite della prima serata, in programma per martedì 11 febbraio. Il cantante aveva dichiarato che non avrebbe fatto promozione del suo nuovo album ma "musica e spettacolo". A due settimane dall'inizio della kermesse, ha rivelato: "Carlo Conti mi ha dato carta bianca, il mio show dovrebbe durare un quarto d'ora". Riguardo ai co-conduttori nella prima serata, Gerry Scotti e Antonella Clerici, ha commentato: "Gerry non l'ho ancora sentito. Sono contento che ci sia Antonella Clerici. Il mio Sanremo l’ho fatto solo una volta in gara nel 1989, ma da ospite l’ho sempre vissuto in modo fantastico. Stavolta sarà ancora più bello".

L'incidente in bici a Santo Domingo e il recupero

Nell'estate del 2023, Jovanotti è caduto della sua bici mentre si trovava a Santo Domingo rompendosi femore e clavicola. Un infortunio che l'ha costretto a un lungo periodo di stop e un'operazione prima di tornare di nuovo a camminare. Oggi, a un anno e mezza di distanza, ha raccontato di essersi ripreso del tutto e di aver voglia di riprendere con la sua musica: "Direi di sì, tutto ok. Ho ferocemente voglia di suonare. Ho appena fatto due settimane di prove con la band: è stata la prima volta su un palco e ho sentito di essere finalmente nel mio elemento". Sulla salute delle sue gambe e sulla bici ha poi scherzato: "La gamba destra è al cento per cento, la sinistra all’ottanta".