Jovanotti di nuovo sotto i ferri dopo 6 mesi: "Un problema mi avrebbe impedito di camminare" Jovanotti pubblica sui social un post in cui annuncia di essersi sottoposto a una nuova operazione dopo sei mesi di riabilitazione: "MI hanno risistemato il femore che non era allineato correttamente".

A cura di Andrea Parrella

A sei mesi dall'incidente in bicicletta che lo ha costretto a un'operazione e una dura trafila di riabilitazione, Jovanotti torna nuovamente sotto i ferri. L'artista, che si era procurato una frattura scomposta del femorerattura scomposta del femore, ha annunciato tramite i social, con una fotografia piuttosto eloquente, di essersi sottoposto ad una nuova operazione, necessaria per risolvere un problema emerso nelle ultime settimane che gli avrebbe procurato grossi problemi se non fosse stato risolto.

L'annuncio di Jovanotti

Jovanotti si fa immortalare in un letto di ospedale dopo l'operazione, affaticato ma comunque sorridente, e racconta quanto accaduto, spiegando ai suoi follower delle sue condizioni di salute: "Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente". Quindi l'artista prosegue così:

Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE! .

Il ritorno alle canzoni nel periodo di stop

Un periodo di riabilitazione lunghissimo che, pur costringendolo a una pausa dalle sue abituali e assidue attività sportive, su tutte la bici che è stata causa dell'indicente, ma grazie alla quale fa da anni lunghi viaggi in solitaria che ha raccontato anche con due documentari recenti, Jovanotti sottolinea come questo periodo di stati gli stia consentendo di dedicarsi molto alla scrittura: "Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni ❤️. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio!".